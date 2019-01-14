﻿ Тревожные кнопки в Одессе: в горсовете озвучили стоимость проекта - Одесская Жизнь

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Тревожные кнопки в Одессе: в горсовете озвучили стоимость проекта

Тревожные кнопки в Одессе: в горсовете озвучили стоимость проекта

Станции тревожной сигнализации и боксы с тревожными кнопками могут появиться на Трассе здоровья, в парках и в центре Одессы.

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», в Одессе могут появиться тревожные кнопки. Нажав на такую кнопку, человек напрямую свяжется с оператором, который сможет оценить его ситуацию и выслать помощь.

Обустройство города такими кнопками и станциями сигнализации обойдется примерно в 3,2 миллиона гривен. Стоимость станций сигнализации – около 250 тысяч гривен, бокса с кнопкой – от 36 до 56 тысяч гривен. Об этом сообщил начальник одесского центра интегрированной системы видеонаблюдения Борис Магазинник на сегодняшнем аппаратном совещании.

Также он добавил, что на Трассе здоровья установят три станции; в парке Шевченко – две станции и два бокса с кнопками, в парке Победы — одну станцию и два бокса. Также по одной станции установят в Стамбульском и Греческом парках, на Дерибасовской улице, Соборной и Екатерининской площадях.

Отметим, и станция, и бокс оснащены видеокамерой для связи с оператором.

Фото: Думская.

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