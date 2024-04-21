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«Мы так давно здесь не ходили»: Потемкинская лестница и молодые парки снова открыты для прогулок (фоторепортаж)

«Мы так давно здесь не ходили»: Потемкинская лестница и молодые парки снова открыты для прогулок (фоторепортаж)

Потемкинская лестница и два парка в нижней части Приморского бульвара – Стамбульский и Греческий – теперь снова стали местом для прогулок.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», оба парка и Потемкинская лестница теперь открыты для нас с вами.

– Мы так давно здесь не ходили, – это было первое, что я услышала в Греческом парке.

«Не ходили»… Человек даже не сказал что-нибудь, казалось бы, более уместное в таком случае. Например, «прогуливались»…

А вот ответ тоже был в тему:

– Кажется, что и нет никакой войны…

Греческий парк в Одессе
Лифт в Греческом парке
Греческий парк, детская площадка
Греческий парк, аллея
Греческий парк, скульптуры Ревы
Греческий парк, необычное дерево
Греческий парк, арт-объект
Греческий парк, яблоко
В Греческом парке Одессы

Но это такое… Ведь «очередная» одесская рана – гостиница «Одесса» – напомнит о полномасштабной войне. И «очередная» воздушная тревога, и указатель с адресами ближайших убежищ…

Но ведь мы сейчас – о парках и исторической лестнице.

Во-первых, хочу напомнить, что Тещин мост закрыт, так что в парки можно попасть только с Приморского бульвара. Во-вторых: по Потемкинской лестнице можно спуститься на улицу Приморскую, но она, напомню, все еще закрыта для пешеходов: вас внизу встретит колючая проволока.

Все остальное открыто, все – перед вами. Даже лифт в Греческом парке работает.

Греческий парк, лестница
Лестница в Греческом парке Одессы
Греческий парк, фонтан
Раны Одессы, гостиница
Потемкинская лестница
Греческий парк, лифт
Проход под Потемкинской дестницей
Стамбульский парк в Одессе
В одесском Стамбульском парке

Детские площадки, арт-объекты, лавки, скульптуры, фонтан, грот в Стамбульском парке, другие украшения – новые и давно ставшие нашей с вами историей…

Фонтаны не работают, но это – из-за погоды: пасмурно, еще и ветер. А вот людей достаточно много.

И все цветет, и всюду такая чистота и уют, что действительно кажется: мы как будто вернулись в ту – другую – жизнь.

И вот выходишь на Потемкинскую лестницу из Греческого парка, переходишь по ней в Стамбульский – и видишь по дороге картину, которую я уже забыла: на двух фортепиано пытаются что-то играть дети. Да и не только дети…

Как это выглядит – смотрите на наших фото:

Стамбульский парк, газон
Стамбульский парк, аллея
Одесский Стамбульский парк
Стамбульский парк, фонтан
Стамбульский парк, беседка
Стамбульский парк в апреле 2024
Стамбульский парк, прогулка
Стамбульский парк, указатель
Стамбульский парк, деревья

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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