«Мы так давно здесь не ходили»: Потемкинская лестница и молодые парки снова открыты для прогулок (фоторепортаж)

Потемкинская лестница и два парка в нижней части Приморского бульвара – Стамбульский и Греческий – теперь снова стали местом для прогулок.
Как уже сообщала «Одесская жизнь», оба парка и Потемкинская лестница теперь открыты для нас с вами.
– Мы так давно здесь не ходили, – это было первое, что я услышала в Греческом парке.
«Не ходили»… Человек даже не сказал что-нибудь, казалось бы, более уместное в таком случае. Например, «прогуливались»…
А вот ответ тоже был в тему:
– Кажется, что и нет никакой войны…
Но это такое… Ведь «очередная» одесская рана – гостиница «Одесса» – напомнит о полномасштабной войне. И «очередная» воздушная тревога, и указатель с адресами ближайших убежищ…
Но ведь мы сейчас – о парках и исторической лестнице.
Во-первых, хочу напомнить, что Тещин мост закрыт, так что в парки можно попасть только с Приморского бульвара. Во-вторых: по Потемкинской лестнице можно спуститься на улицу Приморскую, но она, напомню, все еще закрыта для пешеходов: вас внизу встретит колючая проволока.
Все остальное открыто, все – перед вами. Даже лифт в Греческом парке работает.
Детские площадки, арт-объекты, лавки, скульптуры, фонтан, грот в Стамбульском парке, другие украшения – новые и давно ставшие нашей с вами историей…
Фонтаны не работают, но это – из-за погоды: пасмурно, еще и ветер. А вот людей достаточно много.
И все цветет, и всюду такая чистота и уют, что действительно кажется: мы как будто вернулись в ту – другую – жизнь.
И вот выходишь на Потемкинскую лестницу из Греческого парка, переходишь по ней в Стамбульский – и видишь по дороге картину, которую я уже забыла: на двух фортепиано пытаются что-то играть дети. Да и не только дети…
Как это выглядит – смотрите на наших фото:
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