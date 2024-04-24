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Прогулка по одесским паркам и Потемкинской лестнице: туда не пускали два года (фото, видео)

Прогулка по одесским паркам и Потемкинской лестнице: туда не пускали два года (фото, видео)

Греческий и Стамбульский парки, вместе с Потемкинской лестницей, вновь доступны для посещения. 20 апреля зеленые зоны Приморского бульвара официально открыли через более двух лет полномасштабного вторжения.

Скульптура в Греческом парке Одессы

Стамбульский и Греческий парки Одессы

Пройтись можно теперь и по Потемкинской лестнице, правда только в одну сторону. Проход на улицу Приморскую остается закрытым. Внизу вас встретит колючая проволока.

Потемкинская лестница

Колючая проволока у подножия Потемкинской лестницы

Проход на улицу Приморскую остается закрытым. Внизу Потемкинской лестницы вас встретит колючая проволока.

Мешки с песком защищают памятник Дюку де Ришелье

Мешки с песком защищают памятник Дюку де Ришелье и от обстрелов, и от взглядов прохожих.

Попасть в парки можно с Приморского бульвара. В Греческом парке можно даже воспользоваться лифтом. Работают и общественные туалеты.

Лифт в греческий парк

Чтобы попасть в Греческий парк с Приморского бульвара, можно воспользоваться лифтом

Парки выглядят ухоженными и зелеными, а вот состояние штукатурки на Потемкинской лестнице сильно ухудшилось (смотрит е видео).

В случае воздушной тревоги посетителей призывают идти в укрытия. Адреса ближайших указаны на специальных знаках. 

указатель убежища в парке

На случай воздушной тревоги адреса ближайших укрытий указаны на специальных знаках.

Карта ближайших укрытий в парке

Карта ближайших укрытий

 

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Катерина ВОЛЯНСКАЯ

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