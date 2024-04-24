Прогулка по одесским паркам и Потемкинской лестнице: туда не пускали два года (фото, видео)

Греческий и Стамбульский парки, вместе с Потемкинской лестницей, вновь доступны для посещения. 20 апреля зеленые зоны Приморского бульвара официально открыли через более двух лет полномасштабного вторжения.
Пройтись можно теперь и по Потемкинской лестнице, правда только в одну сторону. Проход на улицу Приморскую остается закрытым. Внизу вас встретит колючая проволока.
Попасть в парки можно с Приморского бульвара. В Греческом парке можно даже воспользоваться лифтом. Работают и общественные туалеты.
Парки выглядят ухоженными и зелеными, а вот состояние штукатурки на Потемкинской лестнице сильно ухудшилось (смотрит е видео).
В случае воздушной тревоги посетителей призывают идти в укрытия. Адреса ближайших указаны на специальных знаках.
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Катерина ВОЛЯНСКАЯ
Фото и видео автора