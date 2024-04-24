Прогулка по одесским паркам и Потемкинской лестнице: туда не пускали два года (фото, видео)

Пройтись можно теперь и по Потемкинской лестнице, правда только в одну сторону. Проход на улицу Приморскую остается закрытым. Внизу вас встретит колючая проволока.

Попасть в парки можно с Приморского бульвара. В Греческом парке можно даже воспользоваться лифтом. Работают и общественные туалеты.

Парки выглядят ухоженными и зелеными, а вот состояние штукатурки на Потемкинской лестнице сильно ухудшилось (смотрит е видео).



В случае воздушной тревоги посетителей призывают идти в укрытия. Адреса ближайших указаны на специальных знаках.

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Катерина ВОЛЯНСКАЯ

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