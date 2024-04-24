В Хаджибейском районе развернуты оперативные штабы: какую помощь получают одесситы (фото)

Утром 24 апреля россия нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе. Взрывной волной было повреждено около 30 домов.

На месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты оперативные штабы по адресам:

ул. 1-я Пригородная, 37-А

ул. 5-я Заводская,233.

Они будут работать сегодня до 19:00, завтра – с 9:00 до 17:00.

Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами принимают заявки на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

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Владельцам разрушенных квартир окажут помощь на аренду жилья

В Одессе будут предоставлять адресную помощь на временное проживание гражданам, жилье которых разрушено или уничтожено в результате вражеских атак. Об этом стало известно в ходе сессии Одесского горсовета в среду, 24 апреля.

«Это люди, которые потеряли почти все имущество и им нужно где-то проживать пока мы восстановим их дома или до получения компенсации. К сожалению в последние месяцы количество граждан, нуждающихся в нашей помощи, увеличивается. Городской маневровый фонд уже давно весь занят. Поэтому таким семьям будет предоставлять финансовую помощь для найма жилья», — прокомментировал городской голова Геннадий Труханов.

Также сегодня депутаты Одесского горсовета утвердили новую городскую целевую программу «Незламна Одеса» на 2024-2026 годы.

Это отдельная программа, в который аккумулированы все направления, связанные с ликвидацией последствий вражеских атак, восстановлением жилого фонда и оказанием помощи жителям поврежденных домов. В дальнейшем финансирование всех вышеупомянутых мероприятий будет осуществляться исключительно в рамках этой программы.