﻿ Скорая расплата: автохам заехал на одесский пляж и застрял - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

Скорая расплата: автохам заехал на одесский пляж и застрял

Скорая расплата: автохам заехал на одесский пляж и застрял

На пляже «Ланжерон» иномарка подъехала почти к самому морю.

Водитель легковушки черного цвета выехал прямо на берег в зоне, где обычно отдыхают люди. Как сообщает одессит Евгений Мельников в Facebook, водитель и его спутники спустились, чтобы подышать свежим морским воздухом и посмотреть на холодное море. Насладившись морем, они вернулись в автомобиль и попытались уехать. Но машина забуксовала. Через некоторое время отдыхающие всё-таки вытолкнули авто и уехали.

Напомним, 1 января в Одессе иномарка въехала в хлебный киоск.

Фото: со страницы Евгения Мельникова.

Видео: Odessa1.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Комментарии

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2018, Центр медиа. Все права защищены.