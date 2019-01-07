﻿ Скорая расплата: автохам заехал на одесский пляж и застрял - Одесская Жизнь

На пляже «Ланжерон» иномарка подъехала почти к самому морю.

Водитель легковушки черного цвета выехал прямо на берег в зоне, где обычно отдыхают люди. Как сообщает одессит Евгений Мельников в Facebook, водитель и его спутники спустились, чтобы подышать свежим морским воздухом и посмотреть на холодное море. Насладившись морем, они вернулись в автомобиль и попытались уехать. Но машина забуксовала. Через некоторое время отдыхающие всё-таки вытолкнули авто и уехали.

Напомним, 1 января в Одессе иномарка въехала в хлебный киоск.

Фото: со страницы Евгения Мельникова.

Видео: Odessa1.