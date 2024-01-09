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В Одессе “закипело” море: это красиво, но опасно

В Одессе “закипело” море: это красиво, но опасно

Утром 9 января 2024 года люди, пришедшие погулять по побережью Одессы, заметили, что повсюду над водой поднимается пар. “Одесская жизнь” рассказывает о причинах такого явления и чем оно опасно.

Почему над морем поднимается пар

Днем ранее в Одессу пришла настоящая зимняя погода. Температура воздуха опустилась ниже ноля, выпал небольшой снег.

Неплохо прогретое на тот момент море еще не успело остыть, температура воды стала намного выше температуры воздуха, и разница их температур как раз вызвала появление тумана, так похожего на пар, который мы наблюдаем, когда кипятим воду.

Правда, длится такое природное явление обычно не долго — до нескольких часов. Затем море остывает, а воздух днем, наоборот прогревается. И условия для “парения” моря исчезают.

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Фото, видео — Ольга Богданова

“Кипящее” море может быть опасным

Подобное природное явление может представлять большую опасность для судоходства. Именно пар над морем стал причиной одного из крупнейших кораблекрушений в одесских водах.

Утром 13 января 1972 года температура воздуха в Одессе резко опустилась с +15 до -20°. Море от этого прогнозируемо «закипело». Высота стены из тумана достигала местами 50 метров. Видимость стала нулевой. Но нашлись суда, которые рискнули выходить из Одесского порта вслепую. Лоцман решился вывести в море сухогруз «Моздок».

В тоже время в порт двигался болгарский танкер «Лом», у которого сломася радар. Но это не остановило капитана иностранного судна. Там знали о «Моздоке» впереди, но сбились с курса. В итоге, суда столкнулись. А танкер еще и взорвался. Оба судна затонули. 

Всего в той катастрофе погибли 10 человек — один с советского сухогруза и 9 членов экипажа болгарского танкера, включая его капитана и его супругу.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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