Новости Одессы и Одесской области

Порты Большой Одессы заработали полноценно: первый за время войны контейнеровоз прошел морским коридором

Порты Большой Одессы заработали полноценно: первый за время войны контейнеровоз прошел морским коридором

Украина возобновила контейнерные перевозки по Черному морю — впервые за время полномасштабного российского вторжения контейнеровоз прошел морским коридором в один из портов Одесской области. До сих пор этого не могли сделать по причинам безопасности.

Первопроходцем стало судно T Mare под флагом Панамы, сообщает морской ресурс MarineTraffic. Днем 3 апреля этот контейнеровоз прошел по морскому коридору в порт Черноморска. После чего судно отправилось в обратный путь в Констанцу.

Пока еще это не полноценное специализированное судно, а так называемый фидер, совершающий чартерные рейсы между Констанцией и портами Большой Одессы. Его общая длина — 105 м, ширина — 17 м.

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Ранее Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры анонсировало, что в начале апреля одесские порты должны принять первое с начала войны судно с контейнерами. До этого такие перевозки в ограниченном объеме осуществлялись через дунайские порты Одесской области.

В министерстве отмечают, что контейнерные перевозки из дунайских портов, а также по Черному морю из портов Большой Одессы позволят разгрузить границу с Польшей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от атак россиян.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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