Новости Одессы и Одесской области

В порт Большой Одессы зашел «настоящий» контейнеровоз из Китая

В порт Большой Одессы зашел «настоящий» контейнеровоз из Китая

Объем контейнерных перевозок в порты Большой Одессы постепенно увеличивается. К причалу одного из терминалов Черноморского порта пришвартовался контейнеровоз Pros Hope, который прибыл из Китая.

21 апреля контейнеровоз Pros Hope зашел в порт Большой Одессы из китайского Чжухая без захода в другие порты.

Об этом сообщает сайт Marine Traffic.

Такое судно зашло в нашу гавань впервые с начала полномасштабной войны. Ранее контейнеры с грузами доставляли в порты Большой Одессы не специализированные суда, а так называемые фидеры, приспособленные под их перевозку. Первопроходцем стало судно T Mare под флагом Панамы.

Судно Pros Hope было построено в 2005 году в Румынии на верфи Vard Tulcea. Управляет контейнеровозом германская компания Interorient Marine Services.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от атак россиян.

 

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