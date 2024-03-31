Одесский пляж Ланжерон назвали одним из лучших на планете

Издание Beachatlas печатает путеводители, которые были представлены более 100 раз в ведущих глобальных медиа, включая mirror.co.uk, express.co.uk и ladepeche.fr.

В отличие от всех предыдущих списков такого рода, этот рейтинг был составлен 50 экспертами в области туризма и влиятельными лицами, которые, помимо природной красоты, также учитывали такие аспекты, как природное разнообразие, польза для местного сообщества, разнообразие и инклюзивность и многое другое.

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«Мы объединили точность алгоритмов с инсайтами экспертов по путешествиям и влиятельным личностям, обеспечивая выбор, основанный как на данных, так и на глубоком человеческом опыте»,

– сообщили в Beachatlas.

В результате голосования Ланжерон занял свое законное 27-е место среди топ-100 лучших в мире.

Авторы рейтинга отмечают, что пляж Ланжерон в Одессе всегда был любимым для украинцев «за его красоту, золотые пески и прозрачные воды Черного моря». Но теперь (очевидно, здесь имеется в виду – после начала полномасштабного вторжения россии в Украину) он стал еще более особенным: теперь это символ стойкости.

«Недавно в море установили защитные сетки для отлова ранее установленных мин оборонного назначения, чтобы украинцам было безопаснее купаться, несмотря на опасность. Каждое посещение пляжа «Ланжерон» теперь символизирует смелость и решительность общества вернуть свой кусочек рая»,

– отмечают авторы рейтинга.

Отметим, что в тройку лидеров указанного рейтинга вошли пляжи Бора-Бора во Французской Полинезии, Боулдерс в Южной Африке и Вайкики на Гавайях.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что одесские пляжи планируют открыть на предстоящий летний сезон. Но предварительно их должны проверить соответствующие службы, чтобы пребывание у моря было безопасным для людей.

В конце лета прошлого года в Одессе открыли для посещения шесть пляжей. Но Ланжерона у этом списке не было.