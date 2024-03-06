Чистое море или грязное: можно ли в нем купаться и ловить рыбу

Удар отравленного потока

Черное море у берегов Одессы никогда не отличалось чистотой. Хотя в 2022 году, согласно международным стандартам, вода на городских пляжах считалась среднего качества. А после подрыва Каховской ГЭС ситуация оказалась на грани экологической катастрофы. Тонны воды из разрушенного водохранилища затопили нефтеперерабатывающие заводы и автозаправки, склады с топливом и ядохимикатами, поля и огороды, свалки, выгребные ямы, кладбища, скотомогильники… По подсчетам специалистов, только моторной смазки в хлынувший поток попало около 150 тонн. И все это «добро» вместе с тоннами пресной воды через Днепро-Бугский лиман понеслось в Черное море.

По словам заместителя директора по научной работе Института морской биологии НАН Украины Михаила Сона, клин пресной воды был достаточно узким — направленный «кинжальный удар» вдоль берега. Поэтому опреснением было охвачено не все море. Вместе с тем у берегов Одессы соленость в первые дни после катастрофы снизилась до 4 промилле, что в четыре раза меньше минимального значения предельно допустимой концентрации (ПДК).

Гибель мидий и уход рыбы

Из-за резкого повышения опреснения морская рыба отошла от берега, нерест прекратился, а икра погибла. Также погибло множество мидий, способных к размножению, наиболее ценная репродуктивная часть вида.

— Пресная вода принесла много взвешенного вещества. У мидий, которые им питаются и фильтруют воду, стали забиваться жабры, — рассказывает научный сотрудник отдела устойчивости морских экосистем Института морской биологии Сергей Дятлов. — При повышенном загрязнении и появлении пресной воды мидии в течение семи дней могут жить практически не дыша. Но в тех местах, где пресная вода задерживается, они погибают.

К тому же паводок принес в море большое количество органики, и виды, которые как раз питаются разлагающейся органикой, массово подошли к берегу.

Живые индикаторы токсичности

Первые пару недель после катастрофы изменение условий жизни в море было сильным, но локальным — до пяти метров в глубину. Из-за попадания канализационных сточных вод из коллекторов и животноводческих ферм, в воде была превышена концентрация мочевины. Выше допустимых показателей была и общая токсичность.

— Сегодня самый надежный показатель — интегральная токсичность. Не когда мы измеряем наличие 5-10 химикатов из 20 возможных, а когда помещаем в воду тест-объекты, — рассказывает Михаил Сон. — Это разные лабораторные мелкие животные — рачки, коловратки. В течение получаса наблюдаем. Если умерло 50% рачков — это показывает совокупность отравляющих веществ. И именно такая острая летальная токсичность была во время первой фазы, когда подошли все воды с Каховской ГЭС. В Одесском заливе в ХХI веке она была зафиксирована впервые. Но происходило это очень кратковременно — сутки или несколько суток.

Без радиации, но с тяжелыми металлами

Со временем ветры оттеснили пресную воду от берега. Вернулась рыба, ушедшая в другие зоны из-за пониженной солености.

— Острая фаза, когда изменения были очень резкие, продолжалась три месяца — до конца августа. К этому времени все показатели стали более-менее привычными. К тому же Каховское водохранилище относительно чистое, — утверждает Михаил Сон. — Чернобыльских захоронений там нет.

После подрыва Каховской ГЭС одним из наибольших источников опасности считался ил на дне водохранилища, в котором могли накопиться радионуклиды. Но исследователи эти опасения не подтвердили. И все же часть токсичных веществ в море осталась.

Если некоторые органические загрязнения могут исчезнуть быстро, то тяжелые металлы и пестициды сохраняются гораздо дольше. Кроме того, сейчас море загрязняется и из-за ракет, падающих в воду во время воздушных боев. А ракетное топливо, отмечают специалисты, — крайне агрессивное вещество. Точный состав его пока не известен. Исследовать топливо можно будет, вероятно, только после окончания войны. Тогда ученые смогут выходить на своих судах в море и отбирать пробы.

Правда, после подрыва Каховской ГЭС сотрудники Украинского национального центра экологии моря все же исследовали морскую воду, воспользовавшись катером спасательно-водолазной службы Одесского горсовета. А вот в Институте морской биологии отбор проб делает водолаз, отплывая на пару сотен метров от берега.

Детоксикация не поможет

По словам директора Центра экологии моря Виктора Коморина, токсичные вещества тампонируются на морском дне. И среди них есть соединения, которые распадаются в течение 30 лет. Попав в морскую среду, они будут накапливаться и в живых организмах, а штормы — разносить осевшие на дне токсические вещества по морю, в очередной раз воздействуя на его обитателей.

— В море все взаимосвязано, — говорит Виктор Коморин. — Если есть загрязненная вода — будут загрязнены мидии и зоопланктон. И это отразится на всех звеньях пищевой пирамиды — разных видах крабов и рыбы. Может снизиться количество кефалевых, хамсы. А это рыба, которую едят дельфины.

Вместе с тем когда рыба попадает в чистую воду, начинается процесс детоксикации, отмечает Сергей Дятлов. Постепенно с отходами переваренной пищи токсины удаляются. Но если они попадают в нервную или жировую ткань, чистая вода не спасет.

После катастрофы специалисты Центра регулярно проводили анализы тканей мертвых мидий, кефали, дельфинов. В некоторых случаях концентрация токсичных веществ в сотни и тысячи раз превышала допустимые нормы.

— В желудке одного из дельфинов, найденного мертвым, мы увидели очень много непереваренной рыбы, — рассказывает Виктор Коморин. — То есть дельфин перед гибелью активно на нее охотился. И умер, получив вместе с рыбой большое количество токсичных веществ.

Употреблять в пищу рыбу и морепродукты, выловленные в Одесском заливе даже спустя девять месяцев после подрыва Каховской ГЭС, специалисты не советуют.

О безопасных мидиях и новом паводке

После катастрофы в воде Одесского залива и морепродуктах были обнаружены холероподобные вибрионы, ротавирус, яйца гельминтов, сальмонелла и прочее.

— Это была кратковременная вспышка. И это не то, что накапливается, — утверждает Михаил Сон. — С тех пор все зараженные организмы уже либо вылечились, либо умерли. К тому же микробиологические анализы морской воды с наступлением купального сезона регулярно проводит Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Мидии, по мнению Михаила, на одесских рынках покупать можно. Ведь поступают они туда, скорее всего, из Сухого лимана. А вглубь него загрязненные воды не прошли.

— Лиманы, где был риск загрязнения, вовремя перекрыли, — отмечает гидробиолог. — Так что морские лиманы, в отличие от Днепро-Бугского и Березанского, не пострадали.

Море очистили осенние и зимние штормы, перемешав глубинные и поверхностные воды. Поэтому пока что все не так уж плохо, полагает Михаил. Хотя можно ожидать и неприятных сюрпризов.

Второго подрыва дамбы, конечно, уже не будет. Но вот паводок будет обязательно. И в зависимости от его силы и того, что осело на дне дельты Днепро-Бугского лимана, в море опять попадут дополнительные загрязнения. Правда, в значительно меньшем объеме по сравнению с тем, что принес поток из Каховского водохранилища. То есть лягушек и ящериц на морском побережье в этом году мы, скорее всего, не увидим, но грязную воду паводок все же принесет.

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Со временем море переработает весь мусор, который приплыл вместе с водами взорванной ГЭС. Но это произойдет еще не скоро.

Когда есть рыбу, выловленную в Одесском заливе, станет вновь безопасно, пока неизвестно — гидробиологи продолжают свои исследования. А вот купаться на одесских пляжах, говорят специалисты, лучше после штормов, уносящих от берега массы воды. Если, конечно, ветер дует не со стороны Херсонской области. И если забыть о минной угрозе.