﻿ Школу Столярского ждёт повторная проверка пожарной безопасности - Одесская Жизнь

Нарушения пожарной безопасности обещают устранить до повторной проверки.

Напомним, Одесский окружной административный суд обязал закрыть школу Столярского из-за выявленных серьезных нарушений пожарной безопасности, в частности, отсутствия пожарной сигнализации и системы тушения.

Сейчас ГСЧС Одесской области готова пойти навстречу школе и провести повторную проверку. Если проверка пройдет успешно, музыкальную школу не станут закрывать. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook, в ближайшее время большинство нарушений пожарной безопасности в школе Столярского будут устранены. По его словам, уже сейчас «разрабатывается дорожная карта». Хотя вопрос о выделении средств на установку пожарной сигнализации ещё не решили — он находится в компетенции Министерства культуры, которому напрямую подчинена школа.

Добавим, что накануне Всемирный клуб одесситов направил открытое письмо министру культуры Евгению Нищуку, призвав его поддержать школу Столярского, ставшую одной из «визитных карточек» Одессы, и решить вопрос о финансировании противопожарных мер. В ВКО отметили, что даже сплетни и слухи о возможном закрытии школы «ударили по репутации Одессы как культурного центра Украины».

Как ранее сообщала «Одесская жизнь», 9 января в горсовете сообщили о намерении подготовить апелляцию по этому делу. Пока апелляцию буду рассматривать, школа будет работать.

Фото: Мария Котова.