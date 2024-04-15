Дело про обогащение бывшего одесского военкома Борисова направлено в суд

Об этом сообщили в госбюро расследований.

Напомним, Борисов с лета 2023 сидит в СИЗО, его подозревают в незаконном обогащении по ст. 368-5 УК Украины.

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи экс-военкома дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом.

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Имущество было приобретено на сумму более 190 миллионов гривен, что на 140 миллионов превышает законные доходы фигуранта и членов его семьи. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами, отметили в ГБР.

Евгению Борисову грозит до 10 лет лишения свободы.

Что приобрела семья военкома во время войны

Напомним, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро.

Во время расследования Евгений Борисов пытался уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей, месторасположение и т.д.