Дело «продавщицы» породистых животных из Одесской области дошло до суда

Об этом сообщает полиция в Одесской области.

В ходе расследования установлено, что 27-летняя жительница Фонтанской ОТГ Одесского района размещала в интернете объявления о продаже котят и щенков разных пород. В частности, она указала, что у нее есть котята породы британская золотая шиншилла и щенки шпица, мальтипу, золотистого ретривера, чихуахуа.

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Когда люди связывались с «продавщицей», она говорила, что работает только по предоплате. В зависимости от породы мошенница просила от 500 до 6 300 гривен. А после получения денег на банковскую карту блокировала или игнорировала потерпевших.

Женщина за пять месяцев обманула 22 гражданина. Она нанесла им ущерб на сумму 56 600 грн.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса.

Ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы с испытательным сроком в два года. Женщина обязана периодически появляться для регистрации и сообщать об изменении места жительства, работы или обучения.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как не стать жертвой интернет-мошенников.