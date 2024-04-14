Как поделить имущество супругам при разводе

Что делать, если поделить имущество по согласию не удается

В таком случае следует обратиться с исковым заявлением в местный суд.

Судящийся должен уплатить за подачу в суд искового заявления о разделе имущества при расторжении брака, судебный сбор, который, согласно информации, размещенной на сайте Судебная власть, составляет: 1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо и не более 3 размеров прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо.

В исковом заявлении подать ходатайство судебные издержки возложить на ответчика по делу.

Важно знать нормы законодательства

Согласно ч. 1 ст. 60 Семейного Кодекса Украины (далее – СК Украины):

имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка ( дохода);

считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования, является объектом права совместной совместной собственности супругов.

В соответствии со ст.61 СК Украины:

объектом права совместной совместной собственности супругов может быть любое имущество, за исключением исключенного из гражданского оборота;

объектом права общей совместной собственности является заработная плата, пенсия, стипендия, другие доходы, полученные одним из супругов;

если одним из супругов заключен договор в интересах семьи, то деньги, другое имущество, в том числе гонорар, выигрыш, полученные по настоящему договору, являются объектом права общей совместной собственности супругов;

Вещи для профессиональных занятий (музыкальные инструменты, оргтехника, врачебное оборудование и т.п.), приобретенные за время брака для одного из супругов, являются объектом права совместной совместной собственности супругов.

Какие нужны документы

Судебная практика в делах:

Бремя доказывания по делам этой категории возложена на того из супругов, кто возражает против признания имущества объектом совместной совместной собственности супругов. Такой правовой вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 03 июня 2020 г. по делу № 520/15019/13-ц, в постановлении Верховного Суда от 26 сентября 2019 г. по делу № 643/4160/16-4.

Для того чтобы подать в суд нужны такие документы:

свидетельство о браке или о разводе;

договоры купли продажи имущества;

информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

если есть вывод о стоимости объекта оценки;

выписки из банка;

другие документы, подтверждающие совместные покупки, расходы, приобретение вещей.

Если вам дарили деньги на свадьбу и они использованы по общему согласию на нужды семьи, нет оснований для их раздела.

Если вам подарили подарки, деньги, и они сейчас как общие, можно их также разделить в судебном порядке.

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Для примера: ситуации раздела имущества

Скажем, на помолвку будущий муж подарил любимой кольцо, это вещь индивидуального пользования, к тому же, является подарком, и это не может быть признано общей совместной собственностью, а следовательно, не подлежит разделению. Если вы приобрели общую квартиру за время брака, то такая покупка является объектом общей совместной собственности супругов, в связи с чем подлежит разделу, исходя из правил равенства долей супругов в общем имуществе. Что касается вещей, приобретенных хоть и за общие средства, но являющихся вещами индивидуального значения, в частности женские платье, шуба, обувь, данные вещи разделу не подлежат.

Как делить имущество, если брак неофициальный

Если вы не состояли в браке и нуждаетесь в разделе имущества, важно знать, что в соответствии с ч.1. ст.74 СК Украины, если женщина и мужчина проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой или в каком-либо другом браке, имущество, приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлен письменным договором между ними.

Таким образом, если другая сторона не желает делить имущество, можно судиться на общих основаниях.

Случается, что любящая женщина дарит мужу имущество, а впоследствии ее беспокоит вопрос: а могу ли я вернуть подарок, если он меня покинет?

Вы должны знать, что если мужчина принял подарок и ничего не имел против него, возникают обстоятельства, связанные с договором дарения: это означает необратимое прекращение права собственности у дарителя и возникновение права собственности у одаренного лица. Поэтому вернуть подаренное будет невозможно.

Можно ли разделить имущество, если партнеры не жили вместе

Представим ситуацию, когда к женщине в гости ходил мужчина на свидание, они не проживали вместе, общих покупок не делали, однако он подчеркивал, что у них есть общие семейные фото, отдых. При этом когда женщина продавала автомобиль, он претендовал на «долю». Это безосновательно: они не вели совместное хозяйство и им не вложены деньги в имущество.

Таким образом, обращение в суд является единственным решением, чтобы разделить имущество справедливо в соответствии с законодательством.

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