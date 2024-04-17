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Путь к победе сквозь огонь: в Одессе открылась выставка, посвященная спасателям

Путь к победе сквозь огонь: в Одессе открылась выставка, посвященная спасателям

В культурном центре Юнион на улице Троицкая, 43 открылась фотовыставка «Путь к победе сквозь огонь», посвященная укротителям огня и ликвидаторам последствий вражеских атак.

Здесь представлены фотографии, которые делали сотрудники пресс-службы ГСЧС Одессы во время ликвидации последствий вражеских обстрелов нашего региона с начала полномасштабного вторжения.

На выставке представлено тридцать фоторабот о трагедиях простых одесситов и о нелегком труде пожарных, пиротехников, водолазов и специалистов других профессий. Одна из них — коллаж, посвященный спасателям, погибшим во время обстрелов.

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Лица спасателей, их сверхтяжелая работа, спасение из-под завалов, страдания людей, масштабы разрушений, которые нанесла нам страна — террорист.

«Мы хотим, чтобы каждый видел и знал, в каких условиях работают наши пожарные, хотим, чтобы каждый знал, сколько боли, бед и ужасов нам приносит эта война и какой ценой мы вместе получаем Победу», — говорят в пресс-службе ГСЧС.

Выставка будет представлена до 22 апреля.

Фото — Одесская ОВА.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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