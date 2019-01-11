﻿ «Портрет Кати» стал победителем 16-го фотоконкурса «Снимок года» в Одессе - Одесская Жизнь

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«Портрет Кати» стал победителем 16-го фотоконкурса «Снимок года» в Одессе

«Портрет Кати» стал победителем 16-го фотоконкурса «Снимок года» в Одессе

На выставке конкурсных работ, открывшейся сегодня в Центре болгарской культуры, побывал корреспондент «Одесской жизни»

Всего на шестнадцатую выставку работ одесских фотографов было заявлено 235 снимков шестидесяти авторов.

фотовыставкаСвои работы присылали не только маститые фотохудожники, члены Одесской фотографической ассоциации, но и начинающие фотографы.

Среди представленных фотографий — и красочные или контрастные пейзажи, и чёрно-белые философские снимки, и бытовые сценки — взрослые, дети, животные — от радостных до подавляюще-унылых.

фотовыставка

Участники и зрители

А при ярком освещении зала в стекле фоторамок отображались и лица зрителей, которые тоже стали неотъемлемой частью этой выставки.

фотовыставка

«У каждого своё счастье»

При таком разнообразии тем и богатстве выбора жюри, тем не менее, единогласно выбрало победителя: гран-при получил Дмитрий Мосузенко за фотоработу «Портрет Кати».

фотовыставка

Работа-победитель

Организаторы наградили дипломами победителей, поблагодарили всех фотографов-участников и пригласили на следующий конкурс — «Снимок года-2019».

фотовыставкаФото автора

Артем Виноградов
Артем Виноградов
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ПРОФИЛЬ

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