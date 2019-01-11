﻿ «Портрет Кати» стал победителем 16-го фотоконкурса «Снимок года» в Одессе - Одесская Жизнь

На выставке конкурсных работ, открывшейся сегодня в Центре болгарской культуры, побывал корреспондент «Одесской жизни»

Всего на шестнадцатую выставку работ одесских фотографов было заявлено 235 снимков шестидесяти авторов.

Свои работы присылали не только маститые фотохудожники, члены Одесской фотографической ассоциации, но и начинающие фотографы.

Среди представленных фотографий — и красочные или контрастные пейзажи, и чёрно-белые философские снимки, и бытовые сценки — взрослые, дети, животные — от радостных до подавляюще-унылых.

А при ярком освещении зала в стекле фоторамок отображались и лица зрителей, которые тоже стали неотъемлемой частью этой выставки.

При таком разнообразии тем и богатстве выбора жюри, тем не менее, единогласно выбрало победителя: гран-при получил Дмитрий Мосузенко за фотоработу «Портрет Кати».

Организаторы наградили дипломами победителей, поблагодарили всех фотографов-участников и пригласили на следующий конкурс — «Снимок года-2019».