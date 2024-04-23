Новости Одессы и Одесской области

Два года назад российская ракета попала в ЖК «Тирас»: как это было и что с домом сейчас (фото)

Два года назад российская ракета попала в ЖК «Тирас»: как это было и что с домом сейчас (фото)

Попадание вражеской ракеты в многоквартирный жилой дом впервые в Одессе произошло 23 апреля 2022 года. С начала полномасштабного вторжения тогда прошло 2 месяца (к сожалению, потом таких случаев было еще много). В ЖК «Тирас» в тот день погибли 8 одесситов и нерожденный малыш. Были случаи смерти целых семей. Сегодня мы вспоминаем тот трагический день и рассказываем о дальнейшей судьбе дома.

Что произошло утром 23 апреля 2022 года

23 апреля 2022 – день, когда вместо праздничного пасхального настроения (это произошло накануне Пасхи) город погрузился в траур. Российская ракета, выпущенная из недр вражеского государства, попала в жилой комплекс «Тирас», убив 8 человек (одна женщина была беременна, поэтому жертв на самом деле больше), ранив 18 и искалечив еще больше судеб.

Хронология кошмара:

  • в 13:20 в Одессе раздался сигнал воздушной тревоги, извещавший об опасности;
  • несколько минут спустя ракета попала в «Тирас» – 16-ти этажный жилой комплекс;
  • в результате попадания дом был пробит насквозь, 30 квартир полностью разрушены, 62 изуродованы.

ЖК Тирас куда попала ракета

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Что установило следствие

Прокуратура Одесской области установила, что приказ об убийстве жителей «Тираса» отдали чиновники российской армии. С помощью военной экспертизы будет определена траектория полета ракеты и место ее запуска. Собранные данные станут частью материалов для международного трибунала, который обязательно будет судить преступников.

Тирас после прилета

86 жителей комплекса были эвакуированы, 18 получили травмы разной степени тяжести. Но, к сожалению, восемь одесситов погибли, среди них трехмесячная девочка и женщина, ожидавшая рождения малыша.

Истерзанные судьбы

Семья Глодан

Юрий Глодан, его жена Валерия, дочь Кира и теща

Фото из соцсетей

Валерия Глодан раньше работала журналистом и маркетологом, потом родила маленькую Киру. Так и погибла вместе со своей трехмесячной дочерью и мамой. Российские убили сразу три поколения одной семьи. Но трагедия ее семьи на этом не кончилась. Выживший мужчина добровольно ушел на фронт, где через год погиб.

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Семья Чернецких

Молодая пара погибла от удара ракетой в Одессе
Людмила Чернецкая, 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу и ее муж Богдан, также стали жертвами жестокого обстрела. Они только поженились и пара ожидала рождения ребенка.

Восстановление

Тирас обновленный

Автор фото: Тамила Терзян

Почти два года продолжались работы с восстановление «Тираса». Только в конце 2023 удалось реанимировать то, что оккупанты разрушили за считанные секунды. И сейчас этот дом не только символ трагедии, но и символизирует путь возрождения, показывает своим примером, что жизнь продолжается и побеждает.

Тирас 2 года спустя

Автор фото: Тамила Терзян

Тирас восстановили

Фото аватара
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