Два года назад российская ракета попала в ЖК «Тирас»: как это было и что с домом сейчас (фото)

Что произошло утром 23 апреля 2022 года

23 апреля 2022 – день, когда вместо праздничного пасхального настроения (это произошло накануне Пасхи) город погрузился в траур. Российская ракета, выпущенная из недр вражеского государства, попала в жилой комплекс «Тирас», убив 8 человек (одна женщина была беременна, поэтому жертв на самом деле больше), ранив 18 и искалечив еще больше судеб.

Хронология кошмара:

в 13:20 в Одессе раздался сигнал воздушной тревоги, извещавший об опасности;

несколько минут спустя ракета попала в «Тирас» – 16-ти этажный жилой комплекс;

в результате попадания дом был пробит насквозь, 30 квартир полностью разрушены, 62 изуродованы.

Что установило следствие

Прокуратура Одесской области установила, что приказ об убийстве жителей «Тираса» отдали чиновники российской армии. С помощью военной экспертизы будет определена траектория полета ракеты и место ее запуска. Собранные данные станут частью материалов для международного трибунала, который обязательно будет судить преступников.

86 жителей комплекса были эвакуированы, 18 получили травмы разной степени тяжести. Но, к сожалению, восемь одесситов погибли, среди них трехмесячная девочка и женщина, ожидавшая рождения малыша.

Истерзанные судьбы

Семья Глодан

Валерия Глодан раньше работала журналистом и маркетологом, потом родила маленькую Киру. Так и погибла вместе со своей трехмесячной дочерью и мамой. Российские убили сразу три поколения одной семьи. Но трагедия ее семьи на этом не кончилась. Выживший мужчина добровольно ушел на фронт, где через год погиб.

Семья Чернецких



Людмила Чернецкая, 28-летняя чемпионка Одессы по бодибилдингу и ее муж Богдан, также стали жертвами жестокого обстрела. Они только поженились и пара ожидала рождения ребенка.

Восстановление

Почти два года продолжались работы с восстановление «Тираса». Только в конце 2023 удалось реанимировать то, что оккупанты разрушили за считанные секунды. И сейчас этот дом не только символ трагедии, но и символизирует путь возрождения, показывает своим примером, что жизнь продолжается и побеждает.