Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области девочка проглотила батарейку: что рассказал хирург (фото)

В Одесской области девочка проглотила батарейку: что рассказал хирург (фото)

В Одесской области четырехлетняя девочка проглотила батарейку и ей провели неотложную операцию по удалению из ее тела постороннего предмета.

Об этом рассказал у себя в Фейсбуке хирург-эндоскопист Белгород-Днестровской городской больницы Денис Гесслер.

По словам медика, на днях бригада скорой помощи доставила в Белгород-Днестровскую городскую многопрофильную больницу 4-летнюю девочку – она проглотила постороннее тело – батарейку типа «таблетка». А такие предметы представляют очень большую опасность для маленьких детей, ведь из-за электрохимических процессов, происходящих между элементом питания и слизистой оболочкой возможно поражение желудка и возникновение серьезных воспалительных процессов вплоть до перфорации органа.

4-летняя девочка проглотила батарейку, после операции

«Известны случаи, когда из-за взаимодействия с желудочным соком такие батарейки даже взрывались»,

– отмечает Денис Гесслер.

Читайте также: В Белгороде-Днестровском подросток проглотил 4-сантиметровую иголку – что сделали медики

Таким образом, девочке понадобилась срочная операция.

«В нашем случае все закончилось хорошо – батарейка была извлечена из просвета желудка эндоскопически под общим обезболиванием без серьезных последствий для ребенка. Наша маленькая пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке»,

– добавил хирург.

из желудка 4-летней девочки извлекли батарейку

При этом врач напоминает родителям: если ребенок проглотил какой-то посторонний предмет – батарейку, иглу, игрушку, монету, магнит и т.п. – не теряйте времени и сразу же обращайтесь к специалистам.

Напомним, ранее одессит показал, как из сердца маленькой украинки доставали осколок российской мины.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua