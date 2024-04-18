В Одесской области девочка проглотила батарейку: что рассказал хирург (фото)

Об этом рассказал у себя в Фейсбуке хирург-эндоскопист Белгород-Днестровской городской больницы Денис Гесслер.

По словам медика, на днях бригада скорой помощи доставила в Белгород-Днестровскую городскую многопрофильную больницу 4-летнюю девочку – она проглотила постороннее тело – батарейку типа «таблетка». А такие предметы представляют очень большую опасность для маленьких детей, ведь из-за электрохимических процессов, происходящих между элементом питания и слизистой оболочкой возможно поражение желудка и возникновение серьезных воспалительных процессов вплоть до перфорации органа.

«Известны случаи, когда из-за взаимодействия с желудочным соком такие батарейки даже взрывались»,

– отмечает Денис Гесслер.

Таким образом, девочке понадобилась срочная операция.

«В нашем случае все закончилось хорошо – батарейка была извлечена из просвета желудка эндоскопически под общим обезболиванием без серьезных последствий для ребенка. Наша маленькая пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке»,

– добавил хирург.

При этом врач напоминает родителям: если ребенок проглотил какой-то посторонний предмет – батарейку, иглу, игрушку, монету, магнит и т.п. – не теряйте времени и сразу же обращайтесь к специалистам.

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