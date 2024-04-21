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В Одесской области задержали предполагаемых убийц винницкого полицейского

В Одесской области задержали предполагаемых убийц винницкого полицейского

В Одесской области задержали двух военных, отца и сына, которые ночью 20 апреля 2024 года стреляли в полицейских на блокпосту на Виннитчине, лишив жизни 20-летнего патрульного, после чего скрылись на своем авто. Для поимки преступников в полиции был объявлен план «Перехват».

О поимке фигурантов резонансного дела рассказал у себя в Facebook глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

«Благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов – они скрывались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД»,

– написал Выговский.

Задержали убийцу

Он также подтвердил, что «стрелками» оказались двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, оба – уроженцы Винницкой области. Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел сделать несколько выстрелов и ранить одного преступника.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Задержание убийц полицейского

По факту нападения на полицейских следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительных органов в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Убийцам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ночью 20 апреля, во время комендантского часа, в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль, в котором находились двое мужчин в камуфляже. Они попросили мужчин предъявить документы и показать, что в багажнике. Но те неожиданно открыли огонь по полицейским.

От полученных ранений погиб 20-летний рядовой полиции Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

Также в сети появилась информация о том, что один из стрелков является военнослужащим 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, в то время как в самой бригаде какую-либо связь с убийцей и его подельником полностью отвергли.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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