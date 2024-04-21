От химика до клоунессы: история одесситки, которая осуществила свою мечту

Мечтала стать актрисой с детства

Татьяна Бербат родилась в бессарабской деревне и с детства мечтала быть актрисой, но родители не разделяли ее увлечения миром прекрасного. Поэтому она пошла учиться химии, но работать по специальности так и не стала. Театр манил, и она играла в любительских спектаклях и работала журналисткой в одесских изданиях и на телеканалах.

– Однажды наша команда принимала участие в театральном фестивале «Зеленый театр», организованном клоуном и режиссером Олегом Савченко. В финале он предложил всем желающим поучаствовать в перформансе. Я решила подойти к нему и попросить любую роль. Он дал, сразу три! Это было феерично, ведь буффонада это совсем другое существование артиста на сцене. В театре у тебя есть текст, вокруг которого все происходит. А тут ты мгновенно должен меняться, производить и отдавать всю энергию, максимально жить, не отвлекаясь ни на что другое.

А потом в жизни Татьяны появился фестиваль «Комедиада», который проходил в Доме клоунов. Одной из важнейших его частей была конкурсная программа. И Татьяна вместе с подругой решили поучаствовать – начали готовить номер, но… не успели подать заявку вовремя. После этого она отвергла идею о «клоунской» карьере и работала в разных любительских театрах-студиях.

– Мне нравится работать именно в непрофессиональном театре. Если бы я попала в государственный театр, то максимум, на что могла бы претендовать – это роль пенька в третьем ряду. И свободы, мне кажется, там почти нет.

Цирк? Цирк!

Год назад Татьяна попала в коллектив театра «Фанкони», который основала одесситка Светлана Донская. Там она познакомилась с Сергеем Шмаковым. Сергей – профессиональный артист цирка, клоун, после многих лет на арене мечтал попробовать себя в драматическом жанре. Наш цирк предложил Сергею участие в новой программе «Мечты сбываются», но у него не было партнерши. В это время он пригласил Татьяну. И она, несмотря на то, что не имела опыта работы в цирке, согласилась. Возможно, это произошло и потому, что ее первой ролью в театре была роль шута, а название программы намекало на то, что все это не просто так. Как потом оказалось, такие «неслучайные случайности» происходили с ней и дальше.

– Да, я немного боялась того, как примет меня коллектив. Но здесь все очень открытые, молодые и, напротив, всячески поддерживали меня. А еще было много новых терминов, как то шпрехшталмейстер, ковровый, писта.. Надо было привыкнуть, что в цирке артисты не «выступают», а «работают». На премьере все поздравляют друг друга «с началом». А еще очень круто, что номера озвучивает живой оркестр. Это всегда импровизация!

Но все же не все было так легко, как кажется. Например, профессиональный клоун должен владеть всеми базовыми номерами, которые есть в цирке, и делать все: жонглировать, дрессировать, быть немного акробатом и иллюзионистом. И хотя Татьяна пока не владеет всеми этими навыками, в процессе ей нужно было многому научиться.

– Я все же больше хочу играть буффонаду. Потому что выходить на арену с трюками – этому нужно учиться всю жизнь. Мне кажется, что для меня это уже слишком поздно. Хотя не исключаю, что в одном из будущих номеров я полечу под купол.

«Если я веселю людей, то это не искусственно»

В программе у Татьяны и Сергея четыре номера. Это разные истории, но действующие лица – те же. Героиня – уборщица, всю жизнь работавшая в цирке, смотрела на артистов, которые летают под куполом, жонглируют, дрессируют. И она настолько живет этим, что тоже решила побыть немного артисткой. Именно поэтому в первом номере она жонглирует, во втором показывает фокусы, в третьем она сама решила перейти на «тренерскую работу», а в четвертом стать звездой кино. Прототипом героини стал реальный человек, работающий в цирке.

– Сергей ввел меня в свои номера. Мне только требовалось найти оригинальный образ. Я заметила, что когда ты долго смотришь на тех, кто делает какие-нибудь сложные вещи, а профессионалы это делают легко, тебе кажется, что и ты так сможешь. И именно это качество я взяла за основу. Мы готовились месяц, потом были репетиции на арене, а последняя неделя перед началом была самой тяжелой – мы работали каждый день, чтобы вся программа сложилась так, какой она должна быть.

С первого выхода Татьяна чувствовала себя свободно на арене и после выступления чувствует себя на подъеме. Говорит, что заряжается от зрителей их положительными эмоциями. В отличие от театра, где со сцены не видно лица зрителей, здесь есть полный контакт и обратная связь с залом.

– Если я веселю людей, то это не искусственно. Я действительно в этот момент нахожусь на максимальном подъеме. Я рада видеть, когда зрители смеются, тогда я хочу еще больше баловаться и заряжать их позитивом.

Кстати, почти в каждом номере клоуны привлекают зрителей. По словам Татьяны, ни разу не было такого, чтобы люди отказывались. В этом клоунам часто помогают дети, сами выталкивающие своих родственников на арену. Вспоминает, как однажды она выбрала мужчину, а он говорит, что специально взял билеты подальше от первого ряда, чтобы его не вызывали на арену, но что теперь делать, все равно вышел.

Цирк уехал, а клоуны остались

Решение Татьяны выступать в цирке поддержала и семья – муж был рад, что она осуществила свою мечту. А дочь вообще счастлива, что теперь может ходить к маме на работу и кормить лошадок. После первого спектакля она заявила, что тоже хочет быть актрисой. И сейчас Татьяна задумалась над общим семейным номером, тем более что в цирке это распространенная практика.

Но цирк устроен так, что после окончания программы все артисты разъезжаются по другим циркам и выступают там. И так от программы к программе, от одного города к другому… Такую жизнь сложно соединить с семьей. Поэтому Татьяна еще не знает точно, как все сложится в ближайшее время. Но теперь он точно знает, что мечты сбываются и продолжение обязательно будет.

Пока готовился этот материал, стало известно, что Татьяне и Сергею был предложен еще один контракт в новой программе Одесского цирка «Морские приключения».

Фото автора и из соцсетей Татьяны Бербат