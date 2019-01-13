﻿ Полиция устанавливает обстоятельства гибели человека на стройплощадке возле дельфинария - Одесская Жизнь

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Полиция устанавливает обстоятельства гибели человека на стройплощадке возле дельфинария

Полиция устанавливает обстоятельства гибели человека на стройплощадке возле дельфинария

Правоохранители прокомментировали субботнее ЧП на скандальной стройке

В пресс-службе ГУНП рассказали, что в полицию поступило сообщение о гибели рабочего из-за падения строительного крана на стройплощадке вблизи дельфинария.

ланжерон стройкаПо факту события начато следствие. Дело планируют открыть по статье «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности».

ланжерон стройкаКак сообщала «Одесская жизнь», одесские активисты узнали о произошедшем поздно вечером 12 января, тогда как само событие имело место ещё днём.

ланжерон стройка

Напомним, что на месте стройки неоднократно проводились акции протеста. К примеру, 22 сентября десятки активистов пришли на место строительства и снесли забор вокруг стройки. Вмешательство представителей полиции помешало им разрушить и начатое строение. Тогда активисты выразили сомнения, что у застройщика есть документы на строительство именно отеля, поскольку по плану здесь должен сооружаться аварийно-спасательный комплекс. После этой протестной акции и было совершено покушение на одного из её активных участников — Олега Михайлика, которому только в минувшую пятницу извлекли попавшую в него пулю.

Несмотря на протесты и предписания о запрете работ, строительство на объекте продолжалось.

Фото пресс-службы ГУНП Одесской области.

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