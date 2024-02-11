В одесском торговом центре душили языкового активиста (видео)

Как уверяет «языковой активист», сотрудник одного из магазинов одежды в ТЦ «Афины» пытался его задушить из-за просьбы сменить русскоязычную вывеску. Своей историей он поделился на странице «РВН» в Instagram.

Молодой человек рассказал, что заметил в магазине вывеску «на московском» и сделал замечание продавцу, ссылаясь на требования закона о наружной рекламе. На что продавец «начал в грубой форме расспрашивать, кто он такой и имеет ли удостоверение или полномочия делать такие замечания».

«Разговор сложился неконструктивный. РВНчик (так называют себя языковые активисты – ред.) захотел заснять уголок потребителя, что не запрещено делать, потому что это открытая информация. Тем временем продавец стал препятствовать этому и откровенно грубить. РВНчик позвонил в полицию и вышел в коридор для разговора. Тем временем работник вызвал охрану ТРЦ. Когда они прибыли, продавец начал грубить в их присутствии, закрыл магазин и собирался куда-то идти.

В тот момент РВНчик решил, что работник магазина убегает и захотел снять его лицо для дальнейшего следствия. Когда работник увидел, что тот снимает, то набросился на РВНчика и начал душить его. Охранник оттащил продавца и отошел с РВНчиком, а работник снова попытался наброситься, держа в кулаке связку ключей»,

– поделился пострадавший.

По его словам, прибывшие полицейские пришли к выводу, что он сам спровоцировал продавца на драку тем, что начал видеосъемку, а поскольку телесных повреждений у него нет, то и писать заявление он не может.

На следующий день активисты снова наведались в этот магазин, где им снова не позволили снять уголок потребителя. И в тот день пострадавший накануне «РВНчик» все же написал заявление в полицию, поскольку заметил царапины на шее после нападения.

«10 февраля председатель организации, зайдя в этот магазин, увидела ФИО владельца и записала себе в заметки. После этого сотрудник вызвал полицию и не выпускал ее из магазина. В отделении составили заявление о препятствовании доступа в уголок потребителя. Также была составлена жалоба за нарушение языкового законодательства»,

– делятся активисты.

Ранее мы рассказывали, как водитель такси и его пассажирка повздорили из-за языка и договорились до того, что едва не оказались под трамваем.

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