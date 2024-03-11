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На Таирова за забором скандальной стройки спилили более десятка деревьев

На Таирова за забором скандальной стройки спилили более десятка деревьев

За высоким забором скандальной стройки на ул. Академика Королева, 92 застройщик продолжает расчищать площадку, уничтожая зеленые насаждения. И это, несмотря на протесты жителей многоэтажки, у которых отобрали 10 соток придомовой территории.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе жители дома по адресу ул. Академика Королева, 92, протестуют против попытки отобрать у них 10 соток придомовой территории очередным застройщиком. На месте цветочного рынка хотят построить выставочный центр с офисными помещениями.

По проекту реконструированное здание будет иметь высоту 9 метров. То есть для дома по ул. Академика Королева, 92, солнечный свет будет закрыт примерно до 4 этажа.

Издание «Думская» сообщает, что первая попытка спилить деревья на месте стройки была предпринята 7 марта. Но жители отстояли зеленые насаждения, встав на пути автовышки. Однако уже через день, 9 марта, на огороженную территорию цветочного рынка заехала техника в сопровождении полиции. По указанию владельца рынка (он же заказчик строительных работ) рабочие спилили 15 деревьев.

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Также сообщается, что в феврале 2024 года жильцы обратились с письмом в Киевскую окружную прокуратуру города Одессы и получили ответ о начале расследования и внесении информации в ЕРДР.

В результате расследования прокуратуры в действиях застройщика прокуроры увидели признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 197-1 УК Украины. Речь идет о самовольном захвате земельного участка и возведении там строений.

Однако, по словам местных жителей, за три недели, прошедшие с начала расследования, строительство так и не остановили.

Напомним, самого начала стройка на ул. Академика Королева, 92 сопровождается скандалами между местными жителями и строителями.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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