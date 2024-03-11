На Таирова за забором скандальной стройки спилили более десятка деревьев

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе жители дома по адресу ул. Академика Королева, 92, протестуют против попытки отобрать у них 10 соток придомовой территории очередным застройщиком. На месте цветочного рынка хотят построить выставочный центр с офисными помещениями.

По проекту реконструированное здание будет иметь высоту 9 метров. То есть для дома по ул. Академика Королева, 92, солнечный свет будет закрыт примерно до 4 этажа.

Издание «Думская» сообщает, что первая попытка спилить деревья на месте стройки была предпринята 7 марта. Но жители отстояли зеленые насаждения, встав на пути автовышки. Однако уже через день, 9 марта, на огороженную территорию цветочного рынка заехала техника в сопровождении полиции. По указанию владельца рынка (он же заказчик строительных работ) рабочие спилили 15 деревьев.

Также сообщается, что в феврале 2024 года жильцы обратились с письмом в Киевскую окружную прокуратуру города Одессы и получили ответ о начале расследования и внесении информации в ЕРДР.

В результате расследования прокуратуры в действиях застройщика прокуроры увидели признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 197-1 УК Украины. Речь идет о самовольном захвате земельного участка и возведении там строений.

Однако, по словам местных жителей, за три недели, прошедшие с начала расследования, строительство так и не остановили.

Напомним, самого начала стройка на ул. Академика Королева, 92 сопровождается скандалами между местными жителями и строителями.