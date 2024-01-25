Новости Одессы и Одесской области

На Таирова снесут цветочный рынок ради застройки

На Таирова снесут цветочный рынок ради застройки

В Киевском районе Одессы на месте цветочного рынка построят выставочный центр с офисными помещениями. Но жильцы дома по адресу ул. Академика Королева, 92, выступают против – у них отобрали 10 соток придомовой территории.

Поэтому строительство двухметрового строительного забора вокруг цветочного рынка закончилось скандалом между местными жителями и строителями. Но забор все равно установили. Об этом сообщают одесские СМИ.

Но, несмотря на недовольство местных жителей, представители фирмы, которая будет проводить строительные работы, предоставили разрешение на проведение работ от департамента благоустройства.

Согласно документам, заказчик работ, он же и владелец объекта, запланировал реконструкцию сооруженного много лет назад здания. В нем должны разместить выставочный центр с офисными помещениями.

документи на будівництво

По проекту реконструированное здание, которое вырастет на месте цветочного рынка, будет иметь высоту 9 метров. То есть для дома по ул. Академика Королева, 92, солнечный свет будет закрыт примерно до 4 этажа.

Читайте также: В Одессе хотят снести отель-барак на Фонтане

Кроме грядущих перемен, уже сейчас жильцы дома испытали неудобства и считают, что их права ограничиваются. Ведь забор построили на придомовой территории, забрав у жильцов дома 10 соток земли и перекрыли пожарный выезд со двора.

По словам жителей, между забором и фасадом дома оставили всего два метра тротуара от дороги до остановки.

прохід від будинку

Также жители озабочены судьбой зеленых насаждений, которые сейчас оказались за забором. Люди ухаживали за палисадником, который собираются убрать, а на его месте сделать парковку для автомобилей.

Люди собираются всячески мешать строительству, планируют бороться, писать письма, блокировать работу строителей и готовы даже нанять адвокатов, чтобы вернуть то, что принадлежит им по праву.

зелена зона

Комментарий по начатым работам по реконструкции предоставил начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев. По его словам, фирма «Баустель», являющаяся заказчиком работ и собственником объекта, получила градостроительные условия на реконструкцию объекта в октябре 2023 года.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить