На Таирова снесут цветочный рынок ради застройки

Поэтому строительство двухметрового строительного забора вокруг цветочного рынка закончилось скандалом между местными жителями и строителями. Но забор все равно установили. Об этом сообщают одесские СМИ.

Но, несмотря на недовольство местных жителей, представители фирмы, которая будет проводить строительные работы, предоставили разрешение на проведение работ от департамента благоустройства.

Согласно документам, заказчик работ, он же и владелец объекта, запланировал реконструкцию сооруженного много лет назад здания. В нем должны разместить выставочный центр с офисными помещениями.

По проекту реконструированное здание, которое вырастет на месте цветочного рынка, будет иметь высоту 9 метров. То есть для дома по ул. Академика Королева, 92, солнечный свет будет закрыт примерно до 4 этажа.

Кроме грядущих перемен, уже сейчас жильцы дома испытали неудобства и считают, что их права ограничиваются. Ведь забор построили на придомовой территории, забрав у жильцов дома 10 соток земли и перекрыли пожарный выезд со двора.

По словам жителей, между забором и фасадом дома оставили всего два метра тротуара от дороги до остановки.

Также жители озабочены судьбой зеленых насаждений, которые сейчас оказались за забором. Люди ухаживали за палисадником, который собираются убрать, а на его месте сделать парковку для автомобилей.

Люди собираются всячески мешать строительству, планируют бороться, писать письма, блокировать работу строителей и готовы даже нанять адвокатов, чтобы вернуть то, что принадлежит им по праву.

Комментарий по начатым работам по реконструкции предоставил начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев. По его словам, фирма «Баустель», являющаяся заказчиком работ и собственником объекта, получила градостроительные условия на реконструкцию объекта в октябре 2023 года.