﻿ Масштабная закупка трамваев ожидает Одессу в 2019 году - Одесская Жизнь

29 трамваев закупят для нашего города в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины».

В текущем 2019 году в Одессе обновят и пополнят трамвайный парк. Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, проект, который реализуется в 11 городах за счёт кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, предусматривает обновление автобусного, трамвайного и троллейбусного парка, линий электротранспорта и фуникулера, внедрение современных систем оплаты проезда.

В 2018 году Одесса стала лидером по числу обновленных машин городского транспорта — за кредитные средства в город закупили 47 троллейбусов. На 2019-й запланировано приобретение 29 трамвайных вагонов.

Напомним, что в Одессе КП «Горэлектротранс» также собирает трамвайные вагоны на базе собственных мастерских. А в ближайшее время в городе планируется запустить прямой трамвайный маршрут «Север — юг», который соединит поселок Котовского с поселком Таирова. Опробуют эту линию уже сегодня вечером две группы празднично украшенных трамваев, которые будут двигаться навстречу друг другу из крайних точек маршрута.

Фото: Думская.