У одного из раненых останавивалось сердце: что известно о пострадавших одесситах

23 пострадавших в результате ракетной атаки по Одессе 18 ноября остаются в больницах, среди них трое детей. Пятеро взрослых в тяжелом состоянии, у двоих оторваны конечности.
Об этом в телеэфире рассказал руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате вчерашней российской ракетной атаки по Одессе ранения получили 55 человек.
По словам руководителя ОВА, пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
У одного из пострадавших полицейских ночью останавливалось сердце, но наши удивительные медики смогли вернуть его к жизни.
Все остальные пострадавшие продолжают лечение дома.
Семьям погибших будет оказана помощь по погребению, сообщил Кипер.
В полиции Одесской области сообщили, что среди 55 пострадавших в результате атаки 18 ноября, 27 сотрудников полиции. 7 полицейских погибли.
Читайте также: Медики скорой рассказали о коллеге, погибшем в результате удара по центру Одессы
Фото ГСЧС