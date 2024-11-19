У одного из раненых останавивалось сердце: что известно о пострадавших одесситах

Об этом в телеэфире рассказал руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате вчерашней российской ракетной атаки по Одессе ранения получили 55 человек.

По словам руководителя ОВА, пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

У одного из пострадавших полицейских ночью останавливалось сердце, но наши удивительные медики смогли вернуть его к жизни.

Все остальные пострадавшие продолжают лечение дома.

Семьям погибших будет оказана помощь по погребению, сообщил Кипер.

В полиции Одесской области сообщили, что среди 55 пострадавших в результате атаки 18 ноября, 27 сотрудников полиции. 7 полицейских погибли.

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Фото ГСЧС