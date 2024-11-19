Сегодня электротранспорт в Одессе работать не будет: частично его заменят автобусы (расписание и маршруты)

Об этом сообщили в одесском муниципалитете.

По информации мэрии, электротранспорт не работает из-за ограниченности электроснабжения в городе.

Для перевозки людей продолжат работу четыре двухсекционных автобуса Мерседес по маршрутам:

🚌 От ул. 28-й бригады (ул. Паустовского) до Пересыпских мостов. Он будет двигаться по проспекту Владимира Великого (Добровольского);

🚌 от ул. Архитекторской до железнодорожного вокзала. Он будет двигаться по улице Королёва и Люстдорфской дороге.

Полноценной альтернативой трамваям и троллейбусам могли бы стать гуманитарные автобусы. Но из-за запрета на законодательном уровне, 20 Мерседесов от городов-побратимов не могут работать на маршрутах.

Поэтому, чтобы организовать перевозку жителей на работу/с работы сегодня, из-за ограниченности ресурсов удалось привлечь 4 автобуса по временным маршрутам. Они сегодня предоставляют услугу по перевозке бесплатно для людей.

В Одесской области на объектах энергетической инфраструктуры продолжается ремонтная кампания. Худшая ситуация в Одессе. Энергетики продолжают работать над возвращением света в дома одесситов.