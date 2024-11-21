В Одесской области обновили график отключений света на сегодня

Сегодня, 21 ноября, после отмены утренних экстренных отклчений света, Одесская область вернулась к графикам стабилизационных отключений. По указанию Укрэнерго энергетики внесли изменения в дневной график.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
В компании отметили, что график обновляется ежедневно в течение часа после получения соответствующей команды от НЭК «Укрэнерго». Последний час темно-серой зоны закладывается на проведение технических работ для возвращения света.
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В случае каких-либо изменений графиков энергетики пообещали оперативно информировать население. Посмотреть группу и визуализированные графики можно на сайте ДТЭК Одесские электросети.