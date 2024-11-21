В Одесской области обновили график отключений света на сегодня

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

В компании отметили, что график обновляется ежедневно в течение часа после получения соответствующей команды от НЭК «Укрэнерго». Последний час темно-серой зоны закладывается на проведение технических работ для возвращения света.

В случае каких-либо изменений графиков энергетики пообещали оперативно информировать население. Посмотреть группу и визуализированные графики можно на сайте ДТЭК Одесские электросети.