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Одесса без света: будут ли работать графики 22 ноября

Одесса без света: будут ли работать графики 22 ноября

Завтра, в пятницу, 22 ноября 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные после массированной ракетно-дроновой атаки россиян на энергообъекты страны 17 ноября.

Как сообщает НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;
  • 7:00 – 18:00 – две очереди отключений;
  • 18:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Статья по теме: Что такое «очереди отключений света» и как они работают

При этом в компании обращают внимание: в течение суток объем применения ограничений может быть изменен.

Более подробная информация о графиках отключения света от компании ДТЭК «Одесские электросети» поступит позже, о чем «Одесская жизнь» известит своих читателей.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 ноября, после отмены утренних экстренных отключений света, Одесская область вернулась к графикам стабилизационных отключений. По указанию «Укрэнерго» энергетики внесли изменения в дневной график.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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