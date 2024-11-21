Одесса без света: будут ли работать графики 22 ноября

Как сообщает НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений будут следующими:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

При этом в компании обращают внимание: в течение суток объем применения ограничений может быть изменен.

Более подробная информация о графиках отключения света от компании ДТЭК «Одесские электросети» поступит позже, о чем «Одесская жизнь» известит своих читателей.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 ноября, после отмены утренних экстренных отключений света, Одесская область вернулась к графикам стабилизационных отключений. По указанию «Укрэнерго» энергетики внесли изменения в дневной график.