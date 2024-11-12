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Проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе подорожает почти в два раза

Проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе подорожает почти в два раза

В Одессе с 1 декабря 2024 возрастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в электротранспорте (трамвае и троллейбусе) составит 15 гривен. При этом сохраняются действующие льготы для студентов и других категорий пассажиров.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

По данным коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», повышение стоимости проезда необходимо для обеспечения надлежащего качества перевозок пассажиров, а также для проведения ремонта и обслуживания трамваев, троллейбусов и контактно-кабельных сетей.

Предприятие провело расчет новых тарифов согласно порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта, утвержденного Приказом Министерства инфраструктуры Украины.

Относительно маршрутных такси одесские частные перевозчики планируют установить новый тариф в размере 20 гривен за поездку в черте города.

Напомним, что последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Одессы пересматривались осенью 2021 года. С тех пор и по сей день стоимость проезда составляла 8 гривен за поездку.

А еще «Одесская Жизнь» рассказывала об одесситке, нашедшей призвание в вождении трамвая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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