Проезд в трамваях и троллейбусах в Одессе подорожает почти в два раза

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

По данным коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс», повышение стоимости проезда необходимо для обеспечения надлежащего качества перевозок пассажиров, а также для проведения ремонта и обслуживания трамваев, троллейбусов и контактно-кабельных сетей.

Предприятие провело расчет новых тарифов согласно порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта, утвержденного Приказом Министерства инфраструктуры Украины.

Относительно маршрутных такси одесские частные перевозчики планируют установить новый тариф в размере 20 гривен за поездку в черте города.

Напомним, что последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Одессы пересматривались осенью 2021 года. С тех пор и по сей день стоимость проезда составляла 8 гривен за поездку.

А еще «Одесская Жизнь» рассказывала об одесситке, нашедшей призвание в вождении трамвая.

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