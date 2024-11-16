Новости Одессы и Одесской области

Опрос показал, сколько одесситов готовы пересмотреть дату основания города

Опрос показал, сколько одесситов готовы пересмотреть дату основания города

Социологи опросили жителей Одессы по поводу их отношения к переносу даты дня рождения города. Голоса тех, кто согласен с этим и так или иначе против, поделились примерно поровну.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса по заказу Института национальной памяти Украины.

Почти половина одесситов (48,1%) поддерживают идею переноса официальной даты основания города на 1415 год – время первого письменного упоминания о крепости Кочубеев, которая существовала на месте современной Одессы.

Против такой инициативы выступают 15,9% опрошенных, а 32,8% считают этот вопрос несвоевременным.

Относительно переноса даты основания города:

  • поддерживают – 48,1%;
  • не поддерживают – 15,9%;
  • считают вопрос несвоевременным – 32,8%;
  • затрудняюсь ответить – 3,2%.

Исследование проводилось в июле-сентябре 2024 года методом телефонного опроса. Всего было опрошено 310 респондентов всех возрастов и полов. Выборка является репрезентативной для взрослого населения города по основным социально-демографическим характеристикам.

Почему вообще встал вопрос о дате празднования дня рождения Одессы, читайте в публикации: День рождения Одессы 2 сентября оказался исторической выдумкой – историк.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как одесситы относятся к Степану Бандере и как изменилось их отношение к фигуре русского поэта Александра Пушкина.

Читайте также: Крепость, порт, зерно: какой была Одесса 609 лет назад (видео, фото, иллюстрации).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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