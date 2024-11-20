Новости Одессы и Одесской области

Как будут отключать свет в Одессе завтра, 21 ноября

Как будут отключать свет в Одессе завтра, 21 ноября

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в четверг, 21 ноября 2024 года, в Украине продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные после очередной массированной ракетно-дроновой атаки россиян на энергообъекты нашей страны.

Сообщается, что время применения и объем ограничений завтра будут следующими:

  • 7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;
  • 11:00 – 19:00 – две очереди отключений;
  • 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Энергетики также просят н включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

В компании ДТЭК «Одесские электросети» обещают опубликовать обновленный график для каждой группы немного позже.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 20 ноября, в Одессе и Одесской области снова действуют стабилизационные отключения света.

Ситуация в энергосистеме Украины существенно усложнилась после атаки российских террористов 17 ноября. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Одессе и Одесской области. Несколько дней после атаки в регионе действовали экстренные, то есть непредсказуемые и очень долгие отключения света.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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