Новости Одессы и Одесской области

Сегодня электротранспорт в Одессе работать не будет: частично его заменят автобусы (расписание)

Сегодня электротранспорт в Одессе работать не будет: частично его заменят автобусы (расписание)

В четверг, 21 ноября, одесские трамваи и троллейбусы снова не выйдут на маршруты. Причина — дефицит электроэнергии. Вместо них подвозить людей из жилмассивов Таирова и Котовского будут большие автобусы. «Одесская Жизнь» публикует их расписание и маршруты.

Об этом сообщили в одесском муниципалитете.

По информации мэрии, электротранспорт не работает из-за ограниченности электроснабжения в городе.

Для перевозки людей продолжат работу четыре двухсекционных автобуса Мерседес по маршрутам:

  • От ул. 28-й бригады (ул. Паустовского) до Пересыпских мостов. Он будет двигаться по проспекту Владимира Великого (Добровольского);

расписание движения пересыпь

  • От ул. Архитекторской до железнодорожного вокзала. Он будет двигаться по улице Королёва и Люстдорфской дороге.

расписание движения вокзал

В условиях дефицита электроэнергии полноценной альтернативой трамваям и троллейбусам могли бы стать гуманитарные автобусы. Но из-за запрета на законодательном уровне, 20 Мерседесов от городов-побратимов не могут полноценно работать на маршрутах.

Мэрии удалось привлечь 4 автобуса по временным маршрутам. Они предоставляют услугу по перевозке людей бесплатно.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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