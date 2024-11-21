Сегодня электротранспорт в Одессе работать не будет: частично его заменят автобусы (расписание)

В четверг, 21 ноября, одесские трамваи и троллейбусы снова не выйдут на маршруты. Причина — дефицит электроэнергии. Вместо них подвозить людей из жилмассивов Таирова и Котовского будут большие автобусы. «Одесская Жизнь» публикует их расписание и маршруты.
Об этом сообщили в одесском муниципалитете.
По информации мэрии, электротранспорт не работает из-за ограниченности электроснабжения в городе.
Для перевозки людей продолжат работу четыре двухсекционных автобуса Мерседес по маршрутам:
- От ул. 28-й бригады (ул. Паустовского) до Пересыпских мостов. Он будет двигаться по проспекту Владимира Великого (Добровольского);
- От ул. Архитекторской до железнодорожного вокзала. Он будет двигаться по улице Королёва и Люстдорфской дороге.
В условиях дефицита электроэнергии полноценной альтернативой трамваям и троллейбусам могли бы стать гуманитарные автобусы. Но из-за запрета на законодательном уровне, 20 Мерседесов от городов-побратимов не могут полноценно работать на маршрутах.
Мэрии удалось привлечь 4 автобуса по временным маршрутам. Они предоставляют услугу по перевозке людей бесплатно.