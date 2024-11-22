Спуск Виталия Блажко (Маринеско) закрывают на ремонт: как будут ходить автобусы и трамваи

Об этом сообщает сайт Одесского горсовета.

В мэрии отметили, что обустройство дренажной системы проводится с целью стабилизации оползневых процессов, что сделает невозможным дальнейшее проседание склона.

Учитывая проведение работ, вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Как будут ходить автобусы

Маршруты №№ 168, 240, 250 — в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую (поворот налево), ул. Старопортофранковскую, спуск Ольгиевский, ул. Балковскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам;

Маршруты №№ 105, 121, 145, 146, 242 — в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Преображенской на пер. Футуристов (пер. Маяковского), спуск Военный, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам.

Как будут ходить трамваи

Маршрут № 7 — от ул. Черноморского казачества до ул. 28-й бригады (ул. Паустовского) и в обратном направлении.

Также будет организовано движение трамвайного маршрута № 3 «16-я ст. Люстдорфской дороги — ул. Пастера» (с заездом на Старосенную площадь).

Как сообщала «Одесская жизнь», тендер на строительство новой дренажной системы на спуске Виталия Блажко выиграла компания «Ростдорстрой». Цена вопроса — почти 38 млн грн.

Напомним, еще до войны спуск капитально ремонтировали. Потом оказалось: есть проблемы — появились трещины, проседают трамвайные рельсы.