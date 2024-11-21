Новости Одессы и Одесской области

Одесский зоопарк приглашает проведать экзотических животных

Одесский зоопарк приглашает проведать экзотических животных

В Одесском зоопарке появилась пара кошачьих лемуров — мальчик и девочка. Увидеть этих экзотических животных можно ежедневно с 9:00 до 16:00.

Как сообщили в зоопарке, в Одессу лемуры прибыли в сентябре из Ровенского зоопарка. Девочке полгода, а мальчику чуть больше года.

Живут лемуры в новом вольере по соседству с зелеными павлинами. В холодное время за лемурами можно наблюдать через стекло.

лемур

Интересные факты о лемурах

  • Лемур — в переводе с латыни означает «душа умершего» или же «призрак».
  • По размерам лемуры похожи на кошек. Конечности лемуров разной длины — задние вдвое превышают передние.
  • Кошачий лемур мурлычет и щебечет.
  • Хвостом пользуются для поддержания равновесия на тоненьких веточках и в роли балансира при прыжках.
  •  На хвосте лемура можно насчитать 13 черных и 13 белых полос.
  • Продолжительность жизни в природе — до 15 лет, в зоопарках — в среднем до 25 лет.

Ранее в Одесском парке поселилась пара карликовых обезьянок Маня и Болик.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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