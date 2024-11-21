Одесский зоопарк приглашает проведать экзотических животных

В Одесском зоопарке появилась пара кошачьих лемуров — мальчик и девочка. Увидеть этих экзотических животных можно ежедневно с 9:00 до 16:00.
Как сообщили в зоопарке, в Одессу лемуры прибыли в сентябре из Ровенского зоопарка. Девочке полгода, а мальчику чуть больше года.
Живут лемуры в новом вольере по соседству с зелеными павлинами. В холодное время за лемурами можно наблюдать через стекло.
Интересные факты о лемурах
- Лемур — в переводе с латыни означает «душа умершего» или же «призрак».
- По размерам лемуры похожи на кошек. Конечности лемуров разной длины — задние вдвое превышают передние.
- Кошачий лемур мурлычет и щебечет.
- Хвостом пользуются для поддержания равновесия на тоненьких веточках и в роли балансира при прыжках.
- На хвосте лемура можно насчитать 13 черных и 13 белых полос.
- Продолжительность жизни в природе — до 15 лет, в зоопарках — в среднем до 25 лет.
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