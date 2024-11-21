Одесский зоопарк приглашает проведать экзотических животных

Как сообщили в зоопарке, в Одессу лемуры прибыли в сентябре из Ровенского зоопарка. Девочке полгода, а мальчику чуть больше года.

Живут лемуры в новом вольере по соседству с зелеными павлинами. В холодное время за лемурами можно наблюдать через стекло.

Интересные факты о лемурах

Лемур — в переводе с латыни означает «душа умершего» или же «призрак».

По размерам лемуры похожи на кошек. Конечности лемуров разной длины — задние вдвое превышают передние.

Кошачий лемур мурлычет и щебечет.

Хвостом пользуются для поддержания равновесия на тоненьких веточках и в роли балансира при прыжках.

На хвосте лемура можно насчитать 13 черных и 13 белых полос.

Продолжительность жизни в природе — до 15 лет, в зоопарках — в среднем до 25 лет.

Ранее в Одесском парке поселилась пара карликовых обезьянок Маня и Болик.