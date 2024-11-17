Когда в Одессе появится свет и будут ли отключения 18 ноября

Когда в Одессе появится свет

Официальных сообщений о сроках возврата света нет, но если воспользоваться ботом компании «Одесские электросети», который сообщает время включения электричества, то сейчас он выдает такю информацию: в 1,4 и 6 группах свет ожидается с 23:00, в 3 и 5 — в полночь.

Если этого не произойдет в указанное время, то включение следует ожидать в течение ночи.

Отключение света в понедельник, 18 ноября

Относительно того, будут ли отключать свет в понедельник 18 ноября, то в компании Укрэнерго сообщили, что да, отключения будут.

С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.

Раньше мы объясняли, что такое «очереди отключений света»и как они работают.

График отключений по вашему адресу можно узнать на сайте компании «Одесские электросети» или воспользоваться чат-ботом компании в Вайбер и Телеграмм.

Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки

Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

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