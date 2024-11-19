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Руины, пепел и кровь для раненых: как Одесса приходит в себя после ракетного удара (фоторепортаж)

Руины, пепел и кровь для раненых: как Одесса приходит в себя после ракетного удара (фоторепортаж)

Одесса скорбит по погибшим в результате российской атаки на город 18 ноября. В результате удара более полсотни людей получили ранения, повреждены дома, сгорели автомобили. Корреспондент «Одесской Жизни» показал, как выглядит место прилета сегодня, 19 ноября.

В понедельник, 18 ноября, враг в очередной раз нанес ракетный удар по густонаселенному району Одессы. Город атаковали баллистической ракетой «Искандер-М». Ее сбили силы ПВО. Обломки смертоносного снаряда упали в жилом секторе, на месте падения образовалась глубокая воронка.

удар по Одессе 18 ноября

В результате атаки погибли десять одесситов. Пострадали 55 человек, трое — находятся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня одесситы сдают кровь для раненых.

одесситы сдают кровь
одесситы сдают кровь
одесситы сдают кровь

По данным полиции, в центре Одессы повреждено семь жилых домов, три учебных заведения, банк, два админздания, 28 автомобилей.

удар по Одессе 18 ноября
удар по Одессе 18 ноября
удар по Одессе 18 ноября

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