Руины, пепел и кровь для раненых: как Одесса приходит в себя после ракетного удара (фоторепортаж)

В понедельник, 18 ноября, враг в очередной раз нанес ракетный удар по густонаселенному району Одессы. Город атаковали баллистической ракетой «Искандер-М». Ее сбили силы ПВО. Обломки смертоносного снаряда упали в жилом секторе, на месте падения образовалась глубокая воронка.

В результате атаки погибли десять одесситов. Пострадали 55 человек, трое — находятся в крайне тяжелом состоянии. Сегодня одесситы сдают кровь для раненых.

По данным полиции, в центре Одессы повреждено семь жилых домов, три учебных заведения, банк, два админздания, 28 автомобилей.

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