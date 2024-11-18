Новости Одессы и Одесской области

Одесса остается без света: когда восстановят

Одесса остается без света: когда восстановят

На утро 18 ноября дома и квартиры одесситов остаются без света. Точно назвать время, когда появится электроэнергия, пока сложно даже самим энергетикам. Есть только косвенная информация, о чем и рассказывает «Одесская Жизнь».

Света как не было в домах одесситов в течение прошлого дня, так и нет. Российский обстрел нанес большие разрушения объектам энергетики, которые обеспечивают город электричеством. Поэтому в городе до сих пор имеются также проблемы с водоснабжением и отоплением.

Поэтому сейчас, согласно последним заявлениям представителей ДТЭК и мэра Одессы Геннадия Труханова, все усилия энергетиков направлены на восстановление питания именно критической инфраструктуры, а уже потом они займутся жильем.

Сроки ремонта пока не может назвать никто. Единственный доступный источник, на который сейчас можно ориентироваться — это бот Одесских электросетей. Данные в нем также постоянно меняются, сроки включения жилых домов постоянно смещаются на более поздние.

Сейчас сообщаем вам данные, которые доступны в этой системе. Так, свет во 2,3,5 группах ДТЭК по последней информации должен появиться до 16:00. В 1 и 6 группах — до 18:00. Информация о 4 группе пока отсутствует. Ранее по ней назывались те же сроки, что и по 1 и 6 группам.

Если обобщать, сейчас ожидаем восстановления электроснабжения Одессы с 16 до 18 часов. Но, к сожалению, сроки эти могут быть перенесены на более позднее время. Если информация обновится, мы сразу сообщим об этом своим читателям.

Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что ситуация с восстановлением электроснабжением в Одессе — худшая по стране. На данный момент, его нет в подавляющем большинстве жилых домов. Не работает общественный электротранспорт.

Зарядить телефоны и другие гаджеты, согреться можно в Пунктах незламності.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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