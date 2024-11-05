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В Одессе отремотируют разворотное кольцо трамвая №7: как будут ходить вагоны

В Одессе отремотируют разворотное кольцо трамвая №7: как будут ходить вагоны

В Одессе планируют ремонт разворотного кольца трамвайного маршрута №7. На предприятии «Одесгорэлектротранс»обещают, что ремонт будут делать без остановки движения.

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» («ОГЭТ») объявило тендер на реконструкцию трамвайного пути на улице 28-й бригады (Паустовского).

Информация об этом размещена на платформе госзакупок Prozorro.

тендер

Согласно тендерной документации, за 9,2 млн грн на поворотном колесе полностью заменят рельсы. Во внутренней части круга обустроят дополнительный отстойный путь. Это позволит значительно сократить простои на линии, ведь появится возможность объехать неисправный трамвай по дополнительному пути.

Кроме того, установят новую контактную сеть.

Тендерные предложения принимают до 5 ноября. А работы должны быть завершены до конца следующего года.

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Представители «ОГЭТ» говорят, что рельсы на этом участке износились до предельно допустимых параметров. А во время ремонта останавливать движение трамваев не планируют, сообщает «Думская».

«Работы по реконструкции именно трамвайного кольца будут выполняться без остановки движения, то есть вдоль кольца — до завода Центролит. На маршруте будут двигаться одиночные трамваи. После выполнения работ по кольцу, движение кратковременно будет останавливаться для замены стрелочных переводов», — пояснили на предприятии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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