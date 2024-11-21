В Одессе конфисковали квартиру актера «Ликвидации»

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Суд в Украине заочно приговорил российского актёра Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы. Машкова признали виновным в посягательстве на территориальную целост ность страны и в пропаганде войны.

Также суд постановил конфисковать у Машкова принадлежащую ему квартиру в Одессе площадью более 100 квадратных метров. По данным росСМИ, эту квартиру актёру подарили поклонники за роль подполковника Гоцмана в сериале «Ликвидация», события которого происходят в послевоенной Одессе.

В материалах СБУ говорится, что Машков входит в пул кремлевских пропагандистов и часто выступает на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины.

Актёр также являлся доверенным лицом путина и одним из руководителей его избирательного штаба накануне выборов, прошедших в марте этого года.

Тогда Машков ездил по россии и временно захваченных регионах Украины, где пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора. Также актер призвал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре нашего государства.

Отметим, с 2023 года СБУ уже неоднократно сообщало о подозрении Владимиру Машкову. За призывы к уничтожению Украины, а также за оправдание российской агрессии на территории нашей страны его обвиняют по нескольким статьям УК Украины.

В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призвал к «присоединению» Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к россии.

Справка ОЖ

Владимир Машков — актёр театра и кино, режиссёр, народный артист России. Лауреат множества театральных и кинопремий. С 2018 года занял пост художественного руководителя московского театра Олега Табакова.

Сериал «Ликвидация» российские кинематографисты сняли в Одессе в 2006 году. Он посвящен борьбе с преступностью в послевоенном городе.

В октябре 2014 года Государственное агентство Украины по вопросам кино по представлению Министерства культуры и СБУ отменило разрешение на распространение и прокат «Ликвидации» из-за участия в нем актера Михаила Пореченкова.