Новости Одессы и Одесской области

В Одессе восстановят 18-й трамвай и продлят его маршрут

В Одессе восстановят 18-й трамвай и продлят его маршрут

С зимы 2022 года в Одессе перестали ходить 18-й (Куликово поле — 16-я станция Большого фонтана) и 19-й (16-я станция Большого Фонтана — Дача Ковалевского) трамваи. Но уже в этом году работа этих маршрутов может возобновиться.

Подробности в материале “Одесской Жизни”.

18-й и 19-й трамвайные маршруты не работают уже почти три года. Причина — отсутствие разворотного кольца на 16-й станции Большого фонтана. Внутри старого компания застройщик возводит жилой комплекс. Обустраивать новое место для разворота трамваев должна она же, но строители уже давно не вкладываются в сроки. 

Сначала трамваи на время стройки разворачивались задним ходом, но это оказалось опасным для пешеходов. И после трагедии, когда под колесами сдающего назад трамвая погиб человек, от этой идеи отказались.

Как стало известно из тендерной документации в системе Prozorro, cейчас городские власти нашли другое решение проблемы. 18-й маршрут продлят до Дачи Ковалевского, соединив его с 19-м. После этого трамваи будут проезжать 16-ю станцию Фонтана транзитом, а разворачиваться будут уже на конечной 19-го трамвая. 

Специализированное издание “Пассажирский транспорт” отмечает, что проект по соединению трамвайных путей должен быть готов до конца ноября 2024 года. И потом его можно будет реализовать буквально в течение нескольких дней. Поэтому есть все основания рассчитывать, что уже в этом году одесситы смогут пользоваться полноценным маршрутом через весь Фонтан, продленным до Дачи Ковалевского.

Учитывая подорожание городских маршруток с первого декабря, это будет очень кстати. 

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DrDrey
DrDrey
34 минут назад

Когда застройщик (строитель домов) должен сделать что-то инфраструктурное (разворотное кольцо) с застройщика нужно заранее брать крупный залог. Если разворотное кольцо по смете стоит $1 млн, с застройщика нужно брать $3 млн и только после этого давать застройщику какие-либо разрешения. Тогда застройщик получит стимул выпо он ять свои обязательства.

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