В Одессе возникли проблемы с интернетом из-за украинской компьютерной игры

Прерывания загрузок, падение скорости и так называемые “фризы” — такие проблемы возникли у одесситов вечером 20 ноября с интернетом. Пользователи разных провайдеров жалуются на одни и те же проблемы.

Причина оказалась необычной. В службе поддержки крупнейшего провайдера Одессы ее и вовсе назвали аномалией. Причиной стал выход украинской компьютерной игры Сталкер 2. Геймеры начали массово ее скачивать и перегрузили сети. Там написали:

Сталкер 2 вызвал настоящую аномалию!

Друзья, из-за массовой загрузки долгожданной игры Stalker 2 в многопоточном режиме на внешних магистральных каналах наших партнеров сейчас наблюдается перегрузка. 🌌

🔴 Что это значит?

Снижение скорости доступа к Интернету может коснуться всех абонентов. Проблема, к сожалению, вне нашего прямого влияния.

💪 Что делаем?

Мы держим связь с магистральными операторами, чтобы они могли как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

📞 Техподдержка: Мы знаем о проблеме, очередь обращений большая, но делаем все возможное, чтобы обеспечить вам стабильный доступ.

Спасибо за понимание и терпение! Пусть ваши приключения в Зоне подождут совсем немного. 🚀

Справка “Одесской Жизни”

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это долгожданное продолжение легендарной украинской игры. Фанаты по всему миру шутливо прозвали её «Ждалкер 2» из-за того, что ее создавали много лет.

Для Украины — это не просто игра – это часть украинского культурного наследия. Созданная киевской студией GSC Game World, она рассказывает историю таинственной Чернобыльской зоны отчуждения, где реальность переплетается с мистикой, а опасность подстерегает на каждом шагу.

Даже российское вторжение не остановило разработчиков. Команда GSC Game World, вынужденно переехав в Прагу, продолжила работу над игрой, превратив её в символ еще один символ сопроивления агрессии.

Сталкер и Сталкер 2 — первые украинские игры мирового уровня AAA. В ней игроки смогут исследовать огромный открытый мир площадью более 60 квадратных километров, погружаться в захватывающую историю и почувствовать неповторимую атмосферу Зоны.

Сталкер сейчас это – визитная карточка Украины в мире видеоигр, которая демонстрирует, что украинские разработчики способны создавать игры высочайшего класса.

Читайте также: Одесса будущего стала полем боя в японском аниме: сражения идут у Дюка и Оперного (иллюстрации)