Новости Одессы и Одесской области

Проверка известной одесской больницы выявила нарушения на 11 миллионов гривен

Проверка известной одесской больницы выявила нарушения на 11 миллионов гривен

Во время проверки финансовой деятельности одесской городской больницы №1 (Еврейской) аудиторы обнаружили значительные финансовые нарушения. Общая сумма убытков, нанесенных государственному бюджету и учреждению, составила 11 миллионов гривен. Об этом сообщили в Южном офисе Государственной аудиторской службы.

Ревизия охватила период с начала 2024 года до конца июня. Выявлены случаи нарушения законодательства при начислении и выплате заработной платы работникам больницы, что повлекло материальный ущерб на 7,6 миллиона гривен. Также зафиксирована излишняя уплата единого социального взноса.

Среди других нарушений аудиторы установили завышение стоимости услуг на 2,5 миллиона гривен из-за неправомерного включения в финансовый отчет медицинских команд, которые начали работать с COVID-19 в сентябре 2020 года. Кроме того, выявлены неправомерные выплаты компенсаций уволенным работникам, завышение количества пациентов на КТ и недостачу материальных ценностей.

Материалы проверки переданы в Управление СБУ в Одесской области. Также проинформированы Одесский городской совет и Бюро экономической безопасности Украины. Заведение обязали возместить все убытки.

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