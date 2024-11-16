Проверка известной одесской больницы выявила нарушения на 11 миллионов гривен

Ревизия охватила период с начала 2024 года до конца июня. Выявлены случаи нарушения законодательства при начислении и выплате заработной платы работникам больницы, что повлекло материальный ущерб на 7,6 миллиона гривен. Также зафиксирована излишняя уплата единого социального взноса.

Среди других нарушений аудиторы установили завышение стоимости услуг на 2,5 миллиона гривен из-за неправомерного включения в финансовый отчет медицинских команд, которые начали работать с COVID-19 в сентябре 2020 года. Кроме того, выявлены неправомерные выплаты компенсаций уволенным работникам, завышение количества пациентов на КТ и недостачу материальных ценностей.

Материалы проверки переданы в Управление СБУ в Одесской области. Также проинформированы Одесский городской совет и Бюро экономической безопасности Украины. Заведение обязали возместить все убытки.

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