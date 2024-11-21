В Одессе введены экстренные отключения света — графики не действуют

По распоряжению НЭК Укрэнерго, сегодня, 21 ноября 2024, года в Одесском регионе введены экстренные отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
«Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света», — говорится в сообщении.
Во время экстренных отключений, графики, которые были спрогнозированы вчера, — не действуют.
Ситуация в энергосистеме Украины существенно усложнилась после атаки российских террористов 17 ноября. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Одессе и Одесской области. Несколько дней после атаки в регионе действовали экстренные, то есть непредсказуемые и очень долгие отключения света.
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