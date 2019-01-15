﻿ Летний театр: какой проект победит, станет известно весной - Одесская Жизнь

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Летний театр: какой проект победит, станет известно весной

Летний театр: какой проект победит, станет известно весной

Для разработки проекта по благоустройству Летнего театра в горсовете создается рабочая группа.

Рабочая группа должна будет разработать проект по благоустройству Летнего театра до 1 марта. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в рабочую группу вошли руководители всех профильных управлений и департаментов, возглавил группу вице-мэр Одессы Олесь Янчук. В разработке проекта также примут участие общественники, архитекторы, юристы и экологи.

Сейчас группа рассматривает два предложения по благоустройству парка: Дмитрия Шпинарева, а также одесских активистов. Но любой желающий может предложить для рассмотрения свой предпроектный вариант.

Напомним, активистов возмутило предложение одесского КВНщика, они посчитали, что в театре не должно быть никаких капитальных строений. В то время как по плану Дмитрия в Летнем театре предполагается строительство фудкортов. Однако последний утверждает, что в парке будет не больше 10% кафе и ресторанов.

Дмитрий Шпинарев также отметил, что его предпроектное предложение можно реализовать уже к 1 июня. Правда, за исключением крыши. Её можно будет построить только к концу следующего года.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, что ждет Летний театр. 

Фото: Мария Котова.

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