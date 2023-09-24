В Одессе может появиться «Парк Славы и Воли» – как он будет выглядеть (фото)

Члены историко-топонимической комиссии определились с названием зеленой зоны, окружающей здание Одесской облгосадминистрации (ОГА), где планируется возвести Мемориал воинам, погибшим за независимость Украины. Она может получить название «Парк Славы и Воли».

Об этом стало известно в ходе состоявшегося на днях заседания историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете.

«Парк Славы и Воли» или «Сквер Славы и Оли»?

Авторы проекта предложили объединить две части зеленой зоны, окружающей ОГА – сквера Небесной сотни и сквера погибших воинов АТО – в единый парк.

Ранее этот сквер был назван в честь погибших воинов АТО. Но после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году данное название стало некорректным. И поэтому нужно было подобрать новое название.

Вот как описывает у себя в «Фейсбуке» процесс принятия решения один из членов историко-топонимической комиссии, депутат горсовета Петр Обухов (к слову, единственный кто проголосовал против):

«Один из членов комиссии – вице-мэр Олег Брындак сказал, что очень нужно прямо сейчас найти новое название. Потому что 27 сентября будет сессия горсовета, и если не назвать этот сквер, то депутаты не дадут деньги на его строительство. Там предлагается установить стеклянные мемориальные конструкции за 20 млн грн.

Маленький спойлер – даже если этот сквер переименовать, то мы все равно не проголосуем сейчас за эти 20 млн.

На повестке дня предлагалось назвать этот сквер в честь Защитников Украины. Но в ходе долгой дискуссии решили назвать его парком Славы и Воли.

Присутствовавшие на этой комиссии люди без права голоса сразу сказали, что это похоже на «парк Славы и Оли» или «парк слабой воли».

Тем не менее, решение было принято.

Кстати, многие комментаторы под постом Петра Обухова отметили, что название «Сквер Защитников Украины» звучало бы намного благозвучнее. Некоторые даже предложили устроить голосование, чтобы узнать мнение одесситов по этому поводу.

При этом стоит напомнить, что окончательно решение о переименовании сквера и выделении на него средств еще предстоит принять на очередной сессии депутатам горсовета.

Уличные экраны и «Водопад слёз»

Изначально, согласно проекту, имена героев, отдавших свои жизни за независимость Украины, должны были разместить на скошенном гранитном стилобате, окаймляющем приподнятые клумбы. Но его создавали задолго до начала полномасштабного вторжения. И поэтому авторы проекта предложили разместить вдоль аллеи специальные стенды из закаленного стекла, на которых будут нанесены имена всех героев, в том числе и погибших уже после 24 февраля 2022 года. Кроме того, здесь же предполагается разместить уличные экраны, на которых можно будет транслировать тематический контент.

Обновленная концепция также предусматривает создание по бокам аллеи двух гранитных арок. В одной разместят колокол памяти, который будет звучать во время траурных мероприятий, а во второй – фонтан «Водопад слез».

Как уже было отмечено выше, по данным Петра Обухова, все нововведения в мемориале обойдутся городскому бюджету в 20 млн грн, однако такая сумма вряд ли «пройдет сессию».

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