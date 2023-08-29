В Одессе боевика-антимайдановца «Мишку-одессита» осудили на 14 лет

Одессит, выступавший на стороне террористов, активист “Антимайдана”, заочно получил приговор суда. Его приговорили к 14 годам лишения свободы. Начало срока отбывания наказания осужденному будет исчисляться с даты его задержания.

Об этом сообщают в СБУ.

По данным следствия, житель Одессы, активист «Антимайдана», в июле 2014 года вылетел в Москву, а оттуда въехал на оккупированную территорию Луганской области. Там он присоединился к террористам, поступив в отдельную бригаду особого назначения «Одесса», с местом дислокации в городе Краснодон (ныне Сорокино) Луганской области. На службе он получил позывной «Миша-одессит».

Впоследствии злоумышленник стал членом силового блока «ДНР». И по настоящее время, боевик служит в разведке «ДНР», где занимает должность командира взвода и имеет воинское звание старшего лейтенанта.

В рядах незаконных вооруженных формирований он воевал против сил АТО Украины за контроль над пунктом пропуска Краснопартизанск (ныне Вознесеновка). Участвовал в боевых действиях вблизи населенных пунктов пгт Изварино, г. Лутугино и ряда других населенных пунктов Луганской области, а также г. Углегорск Донецкой области.

В ходе досудебного расследования следователями СБУ вина предателя полностью доказана.

В СБУ сообщают, что начало срока отбывания наказания осужденному будут исчислять с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Служба безопасности Украины предупреждает о неотвратимости наказания за преступления против государственной безопасности Украины, —

отметили в СБУ.

Фото: СБУ.

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