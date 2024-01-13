Горсад с Летним театром превратятся в Парк Иллюминации (фоторепортаж)

Согласитесь: удивительно было как-то: кроме живых елок, в Летнем театре Горсада в тот же последний день прошлого года собирались устанавливать и украшать еще одну – большую и искусственную.

Люди смотрели, спрашивали друг друга: «Что это такое?».

А «что это такое?» продолжалось и в этом году. Та большая искусственная елка появилась во всей красе… шестого января.

Дальше – больше: Летний театр, как казалось, что-то перепутал, и в нем уже в канун Старого Нового года появились новогодние украшения на ветках. А еще какие-то металлические конструкции, олени, серебристые шары, разнообразные игрушки и все прочее. Недалеко от большой елки – другие, меньше размером.

И это еще не все. Ведь и в самом Городском саду количество металлических конструкций все увеличивались и увеличивались. Они даже создали в результате большую арку, да и не одну.

И люди снова спрашивали: «Что это такое?».

Действительно, что это за загадка? Горсад со своим Летним театром собирается праздновать «по второму кругу»?

А разгадка уже есть: с 13 января по 15 февраля, с 16:00 до 20:00, Летний театр Горсада превращается в Парк Иллюминации. Организаторы уже назвали его сказочным. А все эти металлические конструкции станут светодинамическим туннелем.

«Сказочный гном Дедушка Люмьер и его друзья, чудо-дерево с оленями, уникальный светодинамический тоннель, разные фотозоны и огромная шляпа волшебника высотой 15 метров!» – вот так презентуют действо организаторы праздника.

Еще обещают «Невероятную хореографию, интерактивные эффекты и впечатляющую акробатику…».

Ответ на вопрос «что это такое?» есть!

Даже полегчало немного…

Фото автора