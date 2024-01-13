Новости Одессы и Одесской области

Горсад с Летним театром превратятся в Парк Иллюминации (фоторепортаж)

Горсад с Летним театром превратятся в Парк Иллюминации (фоторепортаж)

В последний день прошлого года мы заметили, что в Летнем театре Горсада что-то происходит. Нечто празднично-новогоднее, загадочное. А загадочное, потому что мы еще не видели, чтобы «местные» уличные елки украшались в последний день года. Это была загадка. Теперь появилась разгадка.

Согласитесь: удивительно было как-то: кроме живых елок, в Летнем театре Горсада в тот же последний день прошлого года собирались устанавливать и украшать еще одну – большую и искусственную.

Люди смотрели, спрашивали друг друга: «Что это такое?».

А «что это такое?» продолжалось и в этом году. Та большая искусственная елка появилась во всей красе… шестого января.

Елка в Горсаду

Елку в Летнем театре Горсада установили 6 января

Дальше – больше: Летний театр, как казалось, что-то перепутал, и в нем уже в канун Старого Нового года появились новогодние украшения на ветках. А еще какие-то металлические конструкции, олени, серебристые шары, разнообразные игрушки и все прочее. Недалеко от большой елки – другие, меньше размером.

В Летнем театре одесского Горсада
В Летнем театре Горсада
Елка в Горсаду
В Летнем театре одесского Горсада, украшения

И это еще не все. Ведь и в самом Городском саду количество металлических конструкций все увеличивались и увеличивались. Они даже создали в результате большую арку, да и не одну.

И люди снова спрашивали: «Что это такое?».

В Летнем театре одесского Горсада, арка
В Летнем театре одесского Горсада, деревья
В Летнем театре одесского Горсада, иллюминация
В Летнем театре одесского Горсада, елка

Действительно, что это за загадка? Горсад со своим Летним театром собирается праздновать «по второму кругу»?

А разгадка уже есть: с 13 января по 15 февраля, с 16:00 до 20:00, Летний театр Горсада превращается в Парк Иллюминации. Организаторы уже назвали его сказочным. А все эти металлические конструкции станут светодинамическим туннелем.

Аллея в Горсаду
Арки в Горсаду
в Горсаду, январь 2024
В Летнем театре одесского Горсада, игрушка

«Сказочный гном Дедушка Люмьер и его друзья, чудо-дерево с оленями, уникальный светодинамический тоннель, разные фотозоны и огромная шляпа волшебника высотой 15 метров!» – вот так презентуют действо организаторы праздника.

Еще обещают «Невероятную хореографию, интерактивные эффекты и впечатляющую акробатику…».

Ответ на вопрос «что это такое?» есть!

Даже полегчало немного…

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить