﻿ Какие рождественские традиции соблюдают одесситы? - Одесская Жизнь

Рождество Христово считается главным семейным праздником в году. А по старинным традициям, чтобы в семье было счастье, его необходимо встречать пышным застольем. «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, есть ли у них особые семейные традиции.

Евгения, 14 лет и Анастасия, 13 лет:

Евгения:

Мы с родителями любим проводить время активно. Поэтому традиционно в Рождество где-то путешествуем. Часто ездим в Карпаты и там устраиваем для себя веселье: катаемся на санках и лыжах, играем в снежки. А дома обязательно встречаем Рождество в кругу семьи и друзей.

Анастасия:

У меня дома очень ценят домашнюю атмосферу и уют. Поэтому каждый год на Рождество мы накрываем праздничный стол, обязательно запекаем утку по семейному рецепту. А еще ежегодно добавляем в наше праздничное меню новое блюдо. Приглашаем близких друзей и просто радушно беседуем за столом.

Ирина, 27 лет:

На Рождество с семьей любим ездить в Карпаты. Нас привлекает зимняя и по-своему сказочная атмосфера. В Западной Украине очень ценят традиции и обычаи, мне с семьей это нравится — укрепляет дух Рождества. Если мы в Одессе, то на праздники выходим в город, гуляем по Дерибасовской — наслаждаемся атмосферой, или ходим в гости к близким.

Сергей, 71 год и Галина, 62 года:

Все у нас по-домашнему, в старых традициях. В Рождество мы с семьей обычно сидим дома. Накрываем праздничный стол, включаем телевизор и все вместе смотрим праздничные телешоу. Как правило смотрим концерты, а из кино — наш традиционный культовый фильм «С легким паром».

Юлия, 37 лет:

С появлением детей начали праздновать рождественские праздники дома. Каких-то особых традиций нет. Все как у людей — телевизор, праздничный стол и немного шампанского или вина. В общем, все в семейном кругу.

Любовь, 70 лет и Сергей, 73 года:

Рождество мы не встречаем. А вот на Новый год традиционно всех зовем к себе в гости. Собираемся в кругу семьи, с детьми и внуками. Дети у нас очень активные, каждый раз придумывают какие-то новые игры и развлечения, всячески пытаются развлечь нас. Мы с супругом, как дедушка и бабушка, готовим подарки для наших внуков, а потом их вручаем за праздничным столом.

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Фото: автора и Вести