День памяти Марии Египетской и святого Януария: почему в этот день нужно убирать в доме

Преподобная Мария Египетская: история покаяния и спасения

21 апреля – день памяти преподобной Марии Египетской. Праздник вспоминается на пятую неделю Великого поста, поэтому дата одинакова для старого и нового календаря.

Родившаяся в Египте, Мария в юном возрасте отправилась в Александрию, где в течение 17 лет вела распутный образ жизни. Ее душа была омрачена грехом, а сердце исполнено раскаяния.

В 30-летнем возрасте, ведомая невидимой силой, Мария присоединилась к группе паломников, направлявшихся в Иерусалим. Там, у храма Гроба Господня, она почувствовала непонятное сопротивление, словно какая-то невидимая сила не пускала ее внутрь. Со слезами и молитвой обратилась она к иконе Богородицы и только после этого смогла войти в храм.

Внутренний голос прошептал ей: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой». Эти слова стали для Марии указателем. Перейдя реку, она ступила на путь покаяния и одиночества, длившегося 47 лет.

Жизнь в пустыне была суровой. Мария жила в пещере, питалась травами и плодами диких деревьев, а дни проводила в молитве и покаянии. Ее душа стремилась очищения, а сердце – прощение.

Лишь однажды, спустя много лет, Мария встретила иеромонаха Зосиму, которому открыла свою тайну. Зосима, пораженный искренним раскаянием Марии, пообещал принести ей причастие через год.

В следующем году, придя к тому месту, где они встретились, Зосима с удивлением увидел, как Мария перешла Иордан по воде, словно по суше. Он причастил ее, а через год, снова посетив пустыню, нашел тело Марии, погребенное львом.

Мученическая слава святого Януария и его сподвижников

Во времена жестоких гонений на христиан, начатых императором Диоклетианом, приняли мученическую смерть святые: священномученик Януарий, дьяконы Сосий, Фавст и Прокул, чтецы Дисидерий и Акутион, а также мирянин Евтихий. Их подвиги и непоколебимая вера стали сиянием во тьме тех времен, вдохновляя до сих пор многих людей.

Святитель Януарий, несмотря на жестокость правителя Тимофея, открыто исповедовал веру в Иисуса Христа. Брошенный в раскаленную печь, он, подобно вавилонским отрокам, вышел оттуда невредимым. Это чудо не поколебало сердце мучителя, и он приказал избивать Януария железными прутьями.

Во время этих страданий за своего епископа рыдали диакон Фавст и чтец Дисидерий. Их слезы не остались незамеченными, и язычники, распознав в них христиан, бросили их в тюрьму. Там они присоединились к другим сподвижникам веры: диаконов Сосия и Прокула, а также мирян Евтихии и Акутиона, которые уже были заключены за исповедание Христа.

На следующее утро всех мучеников вывели на арену цирка, где их должны были растерзать дикие звери. Однако, к удивлению публики, звери не причинили им вреда. Разъяренный Тимофей, обвинив христиан в колдовстве, сразу же ослеп. Исцеление пришло к нему только после молитвы священномученика Януария.

Однако душевная слепота не покинула мучителя. Одержимый яростью, он снова обвинил христиан в колдовстве и приказал отсечь им головы. Мученическую смерть они приняли за городом.

Тела святых с почестями унесли христиане из соседних городов. Каждый город стремился иметь своего покровителя перед Богом, поэтому тела разделили. Жители Неаполя с благоговением приняли мощи священномученика Януария, которые до сих пор хранятся в этом городе.

История этих святых мучеников – это свидетельство силы веры, которая может преодолеть любые испытания. Их подвиги до сих пор вдохновляют людей на стойкость в вере и искреннее служение Богу.

По старому стилю у православных сегодня вспоминают — память апостола от семидесяти Родиона.

Народные традиции 21 апреля

В народе 21 апреля называли Проклов день. Народные традиции, связанные с ним, тесно переплетены с заботой о доме и процветании хозяйства. Считалось, что именно в этот день уборка в доме обладает особой силой: она не только очищает физическое пространство, но и избавляет от негативной энергии, делая атмосферу в доме уютной и дружелюбной. Люди тщательно мыли пол, окна, стирали шторы и постельное белье, а также обновляли набивку в подушках и матрасах.

Фермеры в этот день с особым вниманием относились к посевам овощей. По погодным приметам они определяли, подходит ли время для посадки. Дождь и мокрая земля предвещали неудачу, поэтому работу откладывали в неделю.

Женщины отправлялись в лес, собирая дикие травы, почки и ольховые серьги. Эти дары природы затем использовались в народной медицине для лечения и различных заболеваний.

21 апреля также знаменовало окончание сезона сбора березового сока. Этот целебный дар природы пили пвремя весны, чтобы укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие.

Важно отметить, что в этот день не рекомендовались дальние поездки. Местная изменчивость погоды, разливы рек и опасность погрязнуть в грязи делали такие поездки рискованными.

Именины 21 апреля